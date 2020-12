Mit der Landtagswahl am 14. März und der Bundestagswahl am 26. September stehen nächstes Jahr zwei wichtige Wahlen an, für die bei der Stadt die Vorbereitungen schon auf Hochtouren laufen. Da sich der Trend zur Briefwahl aufgrund der Corona-Pandemie noch verstärken wird, hat die Stadt weitere Briefwahlbezirke eingerichtet, so Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle. „Wir stocken hier um zehn auf dann 20 Bezirke auf.“ Pro Bezirk sind sechs Helfer eingeplant und schon bei der letzten Wahl sei man mit den zehn Bezirken „an der Kapazitätsgrenze“ gewesen. „Das waren bis zu 1000 Briefwähler pro Bezirk“, erläutert Joachim Wöhrle.

Da es grundsätzlich nicht einfach ist, Wahlhelfer zu gewinnen und durch die Aufstockung der Bezirke sogar 60 Helfer mehr benötigt werden, hat die Stadt jetzt vorgeschlagen, die Entschädigung für Wahlhelfer von 50 auf 70 Euro pro Tag zu erhöhen. Der Verwaltungsausschuss bewertete diesen Vorschlag positiv und empfiehlt dem Gemeinderat, dies so zu beschließen. Das Gremium tagt am 9. Dezember und entscheidet dann endgültig über die Erhöhung, die die Stadtkasse mit 10 000 Euro zusätzlich belasten würde. In Stuttgart beispielsweise erhalten Wahlhelfer bis maximal 110 Euro pro Tag; in Konstanz liegt die Summe zwischen 60 und 100 Euro – je nach Funktion. In der Doppelstadt werden ungefähr 500 Wahlhelfer benötigt, viele davon sind städtische Mitarbeiter.

Für Joachim Wöhrle ist das eine wesentliche Voraussetzung, um überhaupt die benötigte Anzahl der Helfer aquirieren zu können. Auch der Fraktionssprecher der Grünen, Hans-Joachim von Mirbach, sieht das so: „Das ist absolut gerechtfertigt. Wir brauchen das Personal, nur so können wir Wahlen durchführen.“

Durch die Corona-Pandemie und die Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Virus rechnet Wöhrle mit vielen Absagen bewährter Wahlhelfer. „Da haben sich schon einige abgemeldet.“ Die Stadt tue alles, um hier für die nötige Sicherheit der Helfer zu sorgen: „Natürlich statten wir die Wahllokale mit Plexiglas-Scheiben aus und jeder Wahlhelfer erhält auch eine Schutzmaske.“ Dennoch rechnet der Hauptamtsleiter damit, dass die Helfersuche nächstes Jahr noch schwieriger wird, als üblicherweise.

Die Vorbereitungen für die Wahlen, insbesondere für die Landtagswahl, laufen schon seit einiger Zeit, wie Steffen Panitz berichtet. Panitz ist Leiter der Abteilung Gremien und Zentrales, hier ist die Durchführung und Organisation sämtlicher Wahlen angesiedelt. Insgesamt gebe es in der Doppelstadt rund 57 000 Wahlberechtigte, so seine Mitarbeiter Kara Kreuz. Beide rechnen mit einem erhöhten Briefwahlaufkommen und so habe man bereits 57000 Briefwahlunterlagen bestellt. „So hat jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen und dann die entsprechenden Unterlagen zu erhalten.“