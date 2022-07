Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

200 protestieren bei Kundgebung in Villingen gegen eine allgemeine Impfpflicht

1000 Personen waren angemeldet, am Ende waren es nur rund 200 Personen, die am Sonntagnachmittag an einer Kundgebung von Impfgegnern auf dem Villinger Latschariplatz teilgenommen haben. Der SÜDKURIER war für Sie vor Ort.