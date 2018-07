von Rüdiger Fein

Es war der 91. Transport nach Rumänien, den Hildegard Rösch vom Freundeskreis Oradea am Montag auf die Reise schickte. Doch diesmal gab es Verzögerungen: Der für die Zeit zwischen 8 und 10 Uhr angekündigte Lastwagen verspätete sich und die Helfer konnte mit dem Beladen erst um 13 Uhr bei sengender Hitze beginnen. Allerdings traf den rumänischen Fahrer keine Schuld. Er sei einfach nicht rechtzeitig entladen worden und musste dann von Freiburg durch extrem dichten Verkehr nach Villingen fahren. Noch ist der Auflieger leer, am Abend wird er dann mit etwa 20 Tonnen Hilfsgütern nach Rumänien aufbrechen.

Video: Rüdiger Fein

In großen Kisten verpackt und nach Themen und Bestimmungsort vorsortiert warten die Hilfsgüter schon auf den Abtransport. Im Außenlager in der Wöschhalde stehen viele Helfer bereit, um den Lastwagen zu beladen. Auch einige Asylbewerber packen gerne mit an. Am frühen Nachmittag konnten sie trotz der Hitze gut gelaunt loslegen.

Video: Rüdiger Fein

Den ganzen Tag sind die Helfer damit beschäftigt, Pakete und Möbel auf der Ladefläche des Lastwagens zu verstauen. Insgesamt 20 Tonnen werden von den helfenden Händen verladen.

Video: Rüdiger Fein

Fahrräder werden in Rumänien, insbesondere in den abgelegenen Karpartendörfern, dringend gebraucht. Vor dem Versand sind diese aber alle durch die Hände von Hans Weisser aus Immendingen gelaufen. Er überprüft die Technik und repariert wenn nötig.

Josef Fuchs ist seit vielen Jahren als freiwilliger Helfer mit dabei, wenn es nach Rumänien geht. Hier verlädt er ein Fahrrad. Räder werden in Rumänien besonders in den armen abgelegenen Karpartendörfern dringend gebraucht. Vor dem Versand sind die Zweiräder aber alle durch die Hände von Hans Weisser aus Immendingen gelaufen, der die Technik durchcheckt und wenn nötig repariert. | Bild: Rüdiger Fein

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein