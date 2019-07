von Rüdiger Fein

Nach langer Zeit war man mal wieder zweizügig – die Bertholdschule verabschiedete jetzt gleich 20 Schulabgänger. Vier Schülerinnen und 16 Schüler streben jetzt weitere Ziele an, wobei die meisten im sogenannten „Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf“ (VAB) noch einmal ein Jahr die Schulbank drücken werden, um ihren Hauptschulabschluss zu machen. Zwei der Schulabgänger freuen sich über den Beginn einer betrieblichen Ausbildung.

Schulleiter Stefan Schülli beklagt den Mangel an ausgebildeten Sonderpädagogen.

Der Wechsel an das VAB wird in der Regel bereits in der neunten Klasse durch den Besuch von Kooperationsklassen an der Gewerbeschule VS an der Albert-Schweitzer-Schule durch ein Kooperationsmodell des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) vorbereitet. Das oberste Ziel dieser speziellen Ausbildung ist die Teilhabe an Gesellschaft und Arbeitswelt. „Wir sind hier an unserer Schule eine große Familie“, erklärt Schulleiter Stefan Schülli die Besonderheit der Bertholdschule. In kleinen Klassen mit zehn Schülern und als Ergebnis einer besonderen Pädagogik, die von speziell ausgebildeten Lehrkräften geleistet wird, können die Schüler, die aus den unterschiedlichsten Gründen mit erheblichen Lernproblemen zu kämpfen haben, auf den Wechsel in einen Ausbildungsberuf oder an das VAB vorbereitet werden.

Lehrer fehlen

Stefan Schülli, der nach dem Ausscheiden des langjährigen Schulleiters Georg Buhmann im vergangenen Jahr die Leitung der Bertholdschule übernommen hat, ist froh darüber, dass aktuell die seit vielen Jahre schon sanierungsbedürftigen Toiletten runderneuert werden. Er hoffe, dass die Fertigstellung zum neuen Schuljahr erfolgt. Nach weiteren Sorgen befragt weist der neue Schulleiter auf den permanenten Mangel an ausgebildeten Lehrkräften hin.

Tolle Abschlussfeier

Die ausscheidenden Klassen verabschiedeten sich von ihrer Schule mit einer tollen Abschlussfeier. Tanz-AG, Schulchor und ein gemeinsames Lied kamen gut an. Mit ein paar Sketchen, interessanten Dia-Shows und der Zeugnisvergabe endete für die 20 Absolventen das Schuljahr.

SBBZ – was ist das?

Die Förderung behinderter Kinder ist zunächst Pflicht der allgemeinen Schule. Für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot sind darüber hinaus verschiedene Sonderschultypen mit unterschiedlichen Bildungsgängen eingerichtet: Zu den Sonderpädagogischen Beratungszentren gehören in Villingen-Schwenningen die Bertholdschule, die Carl-Orff-Schule, die Christy-Brown-Schule, die Janusz-Korczak-Schule, die Schule für Kranke und die Sprachheilschule mit Frühförderstelle.