Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro sind laut Polizeiangaben die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag gegen ein Uhr in Nordstetten ereignet hat. Ein 23-Jähriger fuhr auf der Kreisstraße 5709 von Niedereschach kommend in Richtung Villingen. Am Ortseingang von Nordstetten kam er mit seinem Ford Focus nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und kam dann wieder auf der Kreisstraße zum Stehen. Eine nichtangegurtete 19-jährige Beifahrerin wurde aus dem Auto geschleudert und hierbei schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie und den ebenfalls schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der Ford Focus hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert und wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.