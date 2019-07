Das 19. Entenrennen des Serviceclubs Round Table in Villingen-Schwenningen startet am Samstag, 6. Juli, an der Brigach. Hierbei werden rund 6500 Gummi-Enten von der Brigachbrücke am Inselparkhaus in Villingen zu Wasser gelassen. Die Enten schwimmen zur Brücke am Paradiessteg und werden dort unter notarieller Aufsicht prämiert. Wie jedes Jahr geht der Erlös an eine soziale Einrichtung der Region. In diesem Jahr wird er für die Neugestaltung der Außenanlagen des AWO-Schulkindergartens verwendet.

Teilnehmer, die einen der 100 Preise gewinnen wollen, mieten eine Ente und erhalten eine Nummer mit Strichcode, die auch an der Plastikente angebracht ist. Am Zieleingang werden die Nummern nach dem Einlauf registriert und die Preise zugeteilt. Eine Losnummer kostet 2,50 Euro.

Losverkaufsstellen

Die Vorverkaufsstellen der Lose sind bei folgende Firmen zu finden: Autohaus Storz (Villingen-Schwenningen), Fürstenberg‘s Irish Pub, Lederwaren Hügel, Mercedes-Benz Autohaus Südstern-Bölle, Osiandersche Buchhandlung, Schuhhaus Kammerer, und Pizza Maurizio. Weitere Infos zum Entenrennen unter der Emailadresse: dominik.kettner@76-de.roundtable-world.