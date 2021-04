In Villingen-Schwenningen ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Dabei ist ein 17-Jähriger ums Leben gekommen.

Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand alarmiert und darüber, dass sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden. Schnell wurden Erinnerungen an das verheerende Brandunglück vor drei Wochen in VS-Schwenningen wach, bei dem bei einem nächtlichen Großbrand 14 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Entsprechend groß war das Aufgebot, mit dem Feuerwehr und Rettungskräfte des Roten Kreuz und ASB an die Unglücksstelle in der Villinger Südstadt eilten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte rauchte es im Dachbereich stark. Drei Personen, die Bewohner des Hauses und ein Kind, konnten sich aus dem Gebäude retten konnten, eine vierte Person galt zunächst als vermisst. Über die Drehleiter gelang es der Feuerwehr, in das obere Stockwerk des Hauses vorzudringen. Dort fanden die Rettungskräfte den Jugendlichen, brachten ihn ins Freie und übergaben ihn den medizinischen Rettungskräften. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Der Feuerwehr gelang es derweil, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf die andere Doppelhaushälfte zu verhindern. Die Familie des verstorbenen Jungen wurde von Notfallseelsorgern betreut. Die Brandursache ist noch unklar.