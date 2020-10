Es blüht und summt in Blumenbeeten und den Blumenkübeln der Stadt, obwohl es bereits Oktober ist. Das kommt nicht von ungefähr. Hinter der Blumenpracht an vielen Orten der Stadt steckt viel Erfahrung, viel Arbeit und Planung. Der SÜDKURIER hat zwei Experten gefragt: Was blüht denn da?

Zwei Verantwortliche, die jedes Jahr für die VS-Blumenpracht sorgen: Till Kohler, Abteilungsleiter für den Bereich Stadtgrün im Grünflächen- und Tiefbauamt, und Detlef Pfundstein, Geschäftsführer der Firma Gartengestaltung Späth in Villingen.| Bild: Fröhlich, Jens