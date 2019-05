von Jörg-Dieter Klatt

Dass es auch ohne getrennte Parteienlisten bei einer Ortschaftsratswahl funktionieren kann, beweist der Stadtbezirk Tannheim. CDU und Freie Wähler stellen gemeinsam 16 Kandidaten zur Wahl. 13 von ihnen stellten sich zusammen mit sieben Gemeinderats- und Kreistagskandidaten (Klaus Martin, Wolfgang Zimmermann, Friedrich und Elke Bettecken, Gudrun Furtwängler, Dominik Beha und Amapola Schneider-Rodriguez) den interessierten Bürgern vor.

Alle Kandidaten stellen sich vor

Gut 60 Personen füllten das Nebenzimmer des Lokals und Ortsvorsteherin Anja Keller ließ die letzten fünf Jahre aus kommunalpolitischer Sicht Revue passieren. Im Mittelpunkt standen dabei die Aktivitäten zur 1200-Jahr-Feier. Hier hatte es Tannheim geschafft, mit der Unterstützung der Bevölkerung seinem guten Ruf besonders gerecht zu werden. Auch die neue Ortschronik band manche Kraft und setzte mit ihren neuen Möglichkeiten der virtuellen Realität neue Maßstäbe. Zukunftsweisende Umbaumaßnahmen im Rathaus, der Festhalle, dem Feuerwehrhaus, im und am Kindergarten sowie beim Sportheim und am Heimatmuseum sind entweder abgeschlossen oder in Angriff genommen worden. Leider dauern manche Maßnahmen, obwohl die Gelder freigegeben sind, sehr lange, so die Ortsvorsteherin.

Positive Signale aus dem Ort

Nicht nur die Nachsorgeklinik steigert den Bekanntheitsgrad des Ortes, auch sonst senden die Tannheimer immer wieder positive Signale bei kommunalpolitischen Themen. Ob die Ausweisung und Umsetzung von Neubaugebieten oder das Forcieren des Breitbandausbaus, beispielhaftes Handeln gelingt in diesem Ort bestens. Selbst eine hervorragend funktionierende Ganztagsbetreuung an der kleinen Grundschule stemmt der Stadtbezirk in Eigenregie.

Freibad ist ein großes Thema

In ihrem Ausblick für die kommenden Jahre hat Ortsvorsteherin Anja Keller mehrere Ziele im Blick: Dazu gehört auf jeden Fall die Sanierung des Tannheimer Freibades, für welches derzeit eine groß angelegte Spendenaktion läuft. Auch die Gewinnung innerörtlichen Wohnraums liege dem Ortschaftsrat sehr am Herzen. Das Kneipp‘sche Becken soll im Rahmen der Renaturierung des Wolfsbach saniert werden. Ins Blickfeld rücken auch die Neugestaltung des Friedhofsumfeldes sowie weitere Parkplatzflächen.

Interessen über Parteigrenzen hinweg

In der Vorstellungsrunde zeigte sich deutlich, dass über die Parteigrenzen hinweg große Einigkeit bei den Kandidaten herrscht: „Wir wollen uns für diesen liebens- und lebenswerten Ort am Rande des Schwarzwaldes und der Baar einsetzen.“ Seitens der Bürger wurden keine Fragen gestellt, haben die Kandidaten doch ihre Schwerpunkte im Wahl-Flyer deutlich beschrieben.

Ortsvorsteherin Anja Keller signalisierte, dass sie auch in den kommenden Jahren mit Sachverstand und Herzblut dem Amt gerne zur Verfügung stehen würde.