von Roland Dürrhammer

Es war ein gelungenes Fest, das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Marbacher Feuerwehr und zum 20. Geburtstag der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Marbach. Auch das regnerische Wetter am Samstag konnte die Hunderte von Besuchern nicht abhalten, gemeinsam mit ihrer Feuerwehr zu feiern.

Früh auf den Beinen

„Bis zwei Uhr haben wir gefeiert und alles ist reibungslos abgelaufen“, sagt Tobias Simon vom Festausschuss, der wie alle anderen Helferinnen und Helfer am Sonntagmorgen schon früh wieder auf dem Fest war. Um 15 Uhr eröffnete Abteilungskommandant Florian Simon mit seiner ersten großen Rede das Fest und durfte neben Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple auch Bürgermeister Detlev Bührer begrüßen.

Viel Lob von den Rednern

Bührer würdigte in seinen Grußworten die Leistungen der Marbacher Wehr. Sie sei sehr gut aufgestellt und habe eine sehr gut funktionierende Jugendfeuerwehr. „Dass die Jugendfeuerwehr überwiegend aus Mädchen besteht, ist etwas Besonderes, was ich auf vielen Veranstaltungen noch nicht erlebt habe“, staunte Bührer.

Jugendwehr zeigt ihr Können

Danach galt es für die Jugendfeuerwehr, den Leistungsnachweis zur Jugendflamme Stufe zwei zu erbringen. Die stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin Corinna Braun und Daniel Müller von der Feuerwehr Tannheim schauten genau hin, ob alles nach den Richtlinien ablief, während der Löschangriff aufgebaut und die Straße gesichert wurde.

Aufgaben gut gelöst

Dann hieß es „Wasser marsch“ und Braun sowie Müller zeigten sich bei der anschließenden Nachbesprechung sehr zufrieden mit den Leistungen des Feuerwehrnachwuchses. „Die Aufgaben wurden sehr gut gelöst, alle waren eifrig dabei und ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen“, sagte Braun. Ein weiterer Bestandteil der Prüfung ist die Teilnahme an einem Feuerwehrspiel, für die die Jugendlichen beim Feuerwehr-Gaudi-Wettkampf, an dem zehn Gruppen teilnahmen, antraten.

Kreisfeuerwehrjugendwartin Corinna Braun (links) und Daniel Müller (rechts) überreichen Anna Gläschig, Philipp Haberer, Vincent Wehrle, Fabian Gundelsweiler, Maike Gundelsweiler und Isabell Wehrle (von links) die Auszeichnung zur bestanden Jugendflamme Stufe zwei. | Bild: Roland Dürrhammer

Auch hier schlugen sie sich tapfer, wobei es galt, einen Feuerwehrschlauch auszurollen und dabei möglichst viele Kegel umzuwerfen, einen Stützkrümmer so lange wie möglich am ausgestreckten Arm zu halten, mit der Kübelspritze eine Wanne zu füllen und beim Handschuhzielwerfen viele Punkte zu erzielen.

Schnell füllen sich am Sonntagmittag die Plätze beim Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Weilersbach. | Bild: Roland Dürrhammer

Etwas im Vorteil waren die vier Feuerwehrgruppen, die am Gaudi-Wettkampf teilnahmen und so belegten die Feuerwehren Tannheim, Rietheim und Herzogenweiler die ersten drei Plätze, wobei der Ortschafsrat Marbach nur 0,7 Punkte hinter den Drittplatzierten lag.

Festgottesdienst

Am Sonntagvormittag fand in der Jakobuskirche der Festgottesdienst zum Jubiläum statt. „Selten war die Kirche so voll wie heute“, so Diakon und Feuerwehrseelsorger Michael Radigk, der zusammen mit Pfarrer Ernst Gicklhorn dem Gottesdienst vorstand. Für die musikalische Begleitung sorgten an der Orgel Andrea Zimmermann sowie das Trompetenduo mit Philipp Eschbach und Jakob Fetscher.

48 Gründungsmitglieder

Beim anschließenden Festakt gab der Vizeabteilungskommandant Michael Weißhaar einen kurzen Rückblick auf die Geschichte und Entstehung der Feuerwehr Marbach. 48 Mann, waren es damals, als die Feuerwehr gegründet wurde und auch heute haben die Marbach 48 Mitglieder, wenn man die Jugend und die Altersmannschaft dazu zählt. „Wenn alles klappt, werden wir im nächsten Jahr die erste Feuerwehrfrau in unseren Reihen haben und unserer neues Löschfahrzeug LF 10 bekommen“, kündigt Simon an.

Viel zu tun gibt es für die Küchenmannschaft, damit die vielen Gäste beim Feuerwehrjubiläum versorgt werden können. | Bild: Roland Dürrhammer

Kern-Epple machte keinen Hehl daraus, dass sie sehr stolz auf die Feuerwehr sei und sagte ihre volle Unterstützung zu. Neben dem ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehr würdigte Oberbürgermeister Jürgen Roth auch die Unterstützung der Angehörigen für die Feuerwehrkameraden. „Sie müssen oft unerwartet auf ihre Männer verzichten, bei Unglücken oder wenn der Alarm runtergeht und wissen nicht, was in den nächsten Stunden passieren wird“, so Roth.

Gute Wünsche für die Wehr

Bei freundlichem Wetter spielte der Musikverein Weilersbach zum Frühschoppen auf und der ehemalige Ortsvorsteher Rolf Effinger, selbst seit 62 Jahren Feuerwehrmann, hat einen Wunsch für die Wehr. „Ich wünsche mir, dass es weiterhin aufwärtsgeht und die tolle Kameradschaft und Disziplin erhalten bleibt“, sagt Effinger. Bei den örtlichen Vereinen genießt die Feuerwehr durch ihre Hilfsbereitschaft ein hohes Ansehen. Das bestätigt auch der Vorsitzende des Fußballvereins Marbach, Matthias Konegen: „Ich wünsche mir, dass sie weiter so eine tolle Mannschaft bleiben und sie sind wichtig für die Vereinsgemeinschaft im Ort“.