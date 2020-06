von Wilhelm Bartler

Am Samstag gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in der Hardtstraße in Schwenningen. Der Brand wurde, wie die Polizei mitteilt, vermutlich fahrlässig durch den 15-jährigen Sohn der Bewohner verursacht.

Die Feuerwehr kann den Brand zügig löschen und auf die Kellerräume beschränken. | Bild: Wilhelm Bartler

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr versuchte die Familie vergeblich, den Brand mit einem Gartenschlauch selbst zu löschen. Hierbei wurden der Sohn sowie die Eltern durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand auf die drei Kellerräume begrenzen und zügig löschen. Am Inventar und am Gebäude entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.