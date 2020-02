von Gerhard Blessing

„Freund und Helfer“ – diese Bezeichnung trifft selbstverständlich auch auf die Feuerwehr Herzogenweiler zu. Der kleine Stadtbezirk mit gerade mal 170 Einwohnern hat nach Angaben des Abteilungsleiters und stellvertretenden Gesamtkommandanten David Lienhard gegenwärtig eine Wehr mit 26 Mitgliedern: 20 Aktive, vier Mitglieder der Altersmannschaft und demnächst sogar zwei Mädchen für die Jugendfeuerwehr. Das sind umgerechnet rund 15 Prozent der Bevölkerung. Das große Interesse an der Feuerwehr hat in dem Ort Tradition, war doch in der Zeit der Glasfabrik die Feuergefahr so hoch, dass alle erwachsenen Bewohner zum Löschdienst verpflichtet waren.

24 Mal im Einsatz

Die aktuelle Feuerwehr wurde zu 24 Einsätzen gerufen, wie jetzt in der Jahreshauptversammlung deutlich wurde. Davon waren zehn technische Hilfeleistungen, sieben Einsätze für die Helfer vor Ort (HvO) und sieben Brandmeldungen. Die hohe Einsatzzahl ergibt sich aus dem Zusammenschluss der Wehren aus Pfaffenweiler, Tannheim und Herzogenweiler.

Ehrungen und Beförderungen

Auch Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Andreas Hirsch aus der Altersmannschaft wurde für 40-jährige Tätigkeit mit dem Ehrenzeichen in Gold belohnt, überreicht von Kreisbrandmeister Florian Vetter und vom Gesamtkommandanten Markus Megerle. Hirsch war Maschinist und auch lange Jahre Schriftführer der Wehr. Für 15-jährige aktive Tätigkeit bekam Andreas Neininger das bronzene Ehrenzeichen. Befördert wurden Elias Neininger und Michael Thoma zu Oberfeuerwehrmänner und Max Meder zum Löschmeister.

Neue digitale Funkempfänger

Schriftführer Michael Thoma und Kassenwart Mathias Lienhard legten einwandfreie Berichte vor. Dem Bericht des Abteilungsleiters war unter anderem zu entnehmen, dass digitale Funkempfänger angeschafft wurden. Besondere Aktivitäten waren eine Alteisensammlung und das traditionelle Aufstellen des Christbaumes. Bekannt gegeben wurde, dass das Sommerfest vom 1. bis 3. August stattfindet. In seiner Eigenschaft als Ortsvorsteher bedankte sich Andreas Neininger im Namen der Bürger und die Vorsitzende der Glaserzunft, Claudia Neininger lobte die gute Zusammenarbeit auf der Vereinsebene.