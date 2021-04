Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

14 Verletzte bei Großbrand – 250 Rettungskräfte im Einsatz

Bei einem Großbrand in Villingen-Schwenningen sind in den Morgenstunden des Freitags mindestens 14 Personen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Rund 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz sowie mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden.