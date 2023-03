In der Nacht zum Donnerstag, 2. März, suchten Rettungskräfte in Villingen ab 3 Uhr einen 14-Jährigen. Laut Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge wurde der Junge am Morgen körperlich wohlbehalten aufgefunden.

Der Gesuchte soll laut Kluge spätabends „nach einem Familienstreit“ zuhause davon gelaufen sein. Seine Angehörigen hätten sich schließlich voller Sorge an die Polizei gewandt, die noch in der Nacht dem Jungen suchte.

Jörg-Dieter Kluge, Sprecher des Polizeipräsidiums. | Bild: Göbel, Nathalie

Die Polizei bringt ihn nach Hause

„Wir konnten ihn gegen Morgen im Bereich des Bickebergs auffinden“, schildert Kluge das glückliche Ende vieler Anstrengungen. Der Junge hatte offenbar in seiner Not etwas Richtiges gemacht: Er wandte sich an einen engen Vertrauten und soll bei einem Freund Unterschlupf gefunden haben. Dort wiederum fanden ihn am Morgen die Beamten auf und sorgten dann umgehend für eine versöhnliche Familienzusammenführung.

