Der junge Mann nahm unerlaubt die Autoschlüssel eines silbernen Mitsubishi Pajero an sich und unternahm damit eine Spritztour durch die Innenstadt, so die Polizei.

In der Erzbergerstraße streifte er einen entgegenkommenden Smart einer 59-Jährigen und einen geparkten grauen Skoda Fabia. Da die Straße in der Fahrtrichtung zur Mauthestraße als Sackgasse endete und mit Verkehrszeichen und Pollern gesperrt ist, gab der Jugendliche Gas, überfuhr ein Verkehrszeichen und gelangte so in die Mauthestraße. Hier streifte er einen geparkten blauen VW Kombi und setzte dann seine Fahrt fort. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 10 000 Euro.

Die Beamten berichteten aus Ermittlungsgründen erst jetzt von dem Fall, der sich bereits am vergangenen Freitag zugetragen hatte. Weitere Zeugen werden gesucht: Telefon (07720) 8 50 00.