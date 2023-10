Mit so viel Geld hatten sie nicht gerechnet: Der Verein Sternenkinder VS erhält durch den Spendenlauf des Villingers Marc Hensel 12.783 Euro. „Wir waren echt überwältigt, überrascht und haben uns riesig gefreut“, fasst die Vorsitzende Stefanie Tröndle zusammen.

Es soll kein Tabuthema sein

Sie und ihre Vereinskollegen sind da, wenn Familien in besonders dunklen Stunden Hilfe brauchen: Nämlich dann, wenn ein Kind stirbt. Ein Thema, das kein Tabu sein soll und dennoch oft immer noch eines ist, wie die Hebamme aus Erfahrung weiß.

Umso mehr freut sie sich, dass der Verein und die Sternenkinder durch die Aktion von Claudia und Marc Hensel einmal mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt wurden.

Suche nach Räumen läuft noch

Was mit dem Geld geschehen soll? Da gibt es schon Ideen. „Wir brauchen eigene Räumlichkeiten“, sagt Stefanie Tröndle. „Wir sparen schon jetzt, damit wir die laufenden Kosten tragen können.“

Die Trauergruppen der Sternenkinder treffen sich bislang zwar meist im Fidelisheim. Auch Rückbildungskurse für verwaiste Mütter finden hier statt. Für die Arbeit mit verwaisten Familien hat der Verein aber auch Bücher und weiteres Material vorrätig, das immer von A nach B gebracht werden muss.

„Aktuell haben wir alles bei mir zu Hause untergebracht, aber optimal ist das nicht“, sagt Stefanie Tröndle. Zumal die Trauerbegleitung teils auch bei den Familien zu Hause stattfindet. Bisher sind die Sternenkinder bei der Suche nach eigenen Vereinsräumen noch nicht fündig geworden. „Aber wir halten Augen und Ohren offen.“

Der Zulauf sei ungebrochen groß. Mitunter würden sich fünf Familien pro Monat melden. Manchmal auch keine, aber „unsere Trauergruppen sind immer voll.“ Aktuell laufen zwei Kurse parallel, im Januar beginnt der nächste.

„Ein Abend für Sternenkinder“ in der Zehntscheuer

Außerdem steckt der Verein momentan in den Vorbereitungen für „Ein Abend für Sternenkinder“ am Donnerstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Villinger Zehntscheuer.

Marc und Claudia Hensel werden an diesem Abend über ihr Projekt „In 17 Tagen bis ans Meer“ berichten. Es gibt eine musikalische Darbietung und die Künstlerin Miriam Huschenbeth wird aus ihrem Buch „Tausendundeinen Gedanken lang sitzen wir so da, mein Freund und ich“ vorlesen. Der Eintritt ist frei. Zur besseren Planung wird um Anmeldung an info@sternenkinder-vs.de gebeten.