von Redaktion

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Kreuzung Obereschacher Straße und Breslauer Straße ereignet hat, ist ein 13-jähriger Junge beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Rad von einem abbiegenden Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden, das teilt die Polizei mit.

Demnach bog eine 64-jährige Fahrerin bei „Grün“ von der Breslauer Straße nach rechts auf die Obereschacher Straße in Richtung Obereschach ab. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt tief stehenden Sonne übersah die Frau den 13-jährigen Jungen, der mit dem Fahrrad gerade die Obereschacher Straße im Bereich der Fußgänger- und Radwegefurt überquerte.

Der Junge wurde von der Fahrzeugfront erfasst und gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert. Eintreffende Rettungskräfte brachten den beim Unfall zumindest mit mehreren erheblichen Prellungen schwer verletzten Jungen in das Schwarzwald-Baar Klinikum, wo er stationär aufgenommen wurde.

An dem Fahrrad und dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die verständigten Eltern des 13-Jährigen kümmerten sich um das Fahrrad. Der an der Windschutzscheibe beschädigte Wagen der 64-Jährigen musste abgeschleppt werden.