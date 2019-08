von Alexander Hämmerling

Herr Koschek, ein Verabschiedung mit großem Spektakel samt Flash-Mob mit Hunderten von Schülern gab‘s Ende Juli zum Abschied für Sie. Was machen sie in der zweiten Woche nach Ferienbeginn noch hier in Schwenningen?

Der St. Georgener Zoran Jusipovic ist ja als mein Nachfolger offiziell bestellt und soll eine saubere Übergabe erhalten. Sämtliches gilt es zu entrümpeln, Dutzende von Ordnern müssen raus, momentan läuft noch die Säuberung des PCs von privaten Daten. Aber ja, es war eine bewegende Verabschiedung über einen ganzen Tag hinweg. Die Schule ist mit sehr ans Herz gewachsen.

Was hat Sie eigentlich nach Schwenningen verschlagen?

Bereits als Abteilungsleiter am Otto-Hahn-Gymnasium übernahm ich viel Außenarbeit und pflegte beispielsweise Kontakte zur Wirtschaft, ich wollte einfach mehr Verantwortung. 2006 war hier eine Stelle frei, ausschlaggebend war jedoch die Empfehlung eines guten Freundes, an das GaD zu wechseln.

Schlussendlich war es auch das prägende Drittel meiner Karriere, ich war ja auch zusätzlich knapp zehn Jahre Geschäftsführer aller Gymnasien in VS. Bis zum Schluss unterrichtete ich noch mindestens eine Klasse in Geschichte selbst.

Sie haben sich hier also wohlgefühlt?

Auch wenn es hier keinen einzigen Achtstundentag gegeben hat und ich mir in 13 Jahren keinen Fehltag erlaubte, die Unterstützung der 80 Kollegen hatte ich immer im Rücken. Neben E-Mail und Telefon suchte ich immer die direkte Kommunikation zu Elternbeirat, Schülern oder dem Förderverein. So vermeidet man viele Missverständnisse. Bei aller Ironie könnte man sagen, dass die Verwaltung nebenher lief.

Mal abgesehen von dieser desaströsen Sanierung, welche Projekte habe Sie hier sonst begleitet?

Die Bestrebungen hin zu einer Sanierung zogen sich seit 2006 wie ein roter Faden durch meinen Geschäftsbereich. Dann die Finanzkrise 2008, viele Haushaltsmittel gingen auf Null. Bei den Einsparungen eine Modernisierung der Klassenzimmer vorzunehmen war ein Kraftakt, vielen ist die ehemalige Uralt-Einrichtung am GaD noch ein Begriff.

Bei geschickter Mittelverteilung mussten wir eine komplette Modernisierung der Einrichtung durchführen, alles bei steigenden Schülerzahlen von 750 auf 860 im Zuge von G9 auf G8. Neben der Sanierung kam etwa 2013 das Thema eines zusätzlichen Neubaus aufs Tapet, welcher seit zwei Jahren bezogen ist.

Auch wird der Rest der Schüler seit zwei Jahren in den Containern auf dem Schulgelände unterrichtet, eine logistische Herausforderung. Die seit sechs Jahren laufende Sanierung des Hauptbaus bleibt aber der Schwerpunkt.

Apropos, es waren keine Abstriche für die Qualität der Lehrertätigkeit einerseits und den Bildungsfortschritt der Schüler andererseits bei der Beschulung in den Containern zu verzeichnen?

In zwei Jahren gab es seitens der Eltern keine einzige Beschwerde. Wir ernten bei Begehungen nur positive Kommentare. Das schnelle Internet, multimediale Unterrichtsmethoden und durch die Möglichkeit, auch von zu Hause aus Stoff abzuarbeiten, sind optimal. Zu erwähnen ist, dass die Schüler des Schulverbunds am Deutenberg bei der Sanierung ihres Gebäudes von der Ausstattung in den Containern ebenfalls werden profitieren können, sie werden diese ja aller Voraussicht nach ebenfalls nutzen.

Hat die Schule in den 13 Jahren unter ihrer Ägide auch einen inneren Wandel durchgemacht?

Durch die Einführung des Profilfachs Sport sind wir meines Wissens nach das einzige Gymnasium im Schwarzwald-Baar-Kreis mit vier Profilfächern. Das ist auch ein Vorteil gegenüber den Villinger Gymnasien. Was wir feststellen, sind aber auch sprachliche Defizite bei Schülern trotz besten Testergebnissen in beispielsweise Mathematik oder logischem Denken.

In kleinen Gruppen von drei bis vier Schülern und zusätzlichem Deutschunterricht von drei Wochenstunden haben wir eine Sprachförderung bis über die zehnte Klasse hinaus. Wir haben etwa Quereinsteiger mit einem B1-Sprachniveau in der Mittelstufe bei uns, die doch ein vernünftiges Abitur hinlegen.

Vielleicht doch noch ein Wort zur GaD-Altbau-Sanierung?

Ich werde hier keinen Schuldigen ausmachen. Bei einer europaweiten Ausschreibung und so einem riesigen Komplex steckt der Teufel im Detail. Ich denke, dass nach den Paukenschlägen im Gemeinderat alles mit Hochdruck am geplanten Umzug bis Herbst 2020 arbeiten wird.

Was steht nun im Ruhestand auf dem Programm?

Die jüngste Tochter hat sich nach dem Abitur einen Studiengang ausgeguckt, da werde ich bei den ersten Schritten tatkräftig mithelfen. Die zweite Tochter wohnt in London, diese werde ich häufiger besuchen. Durch den Sohn sind ja noch zwei Enkelkinder mit im Spiel.

Ich werde nun einige Monate den geistigen Stift weglegen. In professioneller Hinsicht würde ich gerne mal was mit Kommunikation oder Coaching machen, in puncto Freizeit eventuell eine Jeep-Tour durch Skandinavien oder Russland.