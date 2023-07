2468 Teilnehmer nahmen am Sonntag am Villinger Stadtlauf teil. Es ging dabei nicht nur um den Spaß am Sport. Jeder Läufer trieb pro vollendeter Runde die Spendensumme für einen guten Zweck in die Höhe.

Unter dem Motto „Laufend mithelfen“ luden die Volksbank Villingen und der Caritasverband Schwarzwald-Baar zu der großen Laufveranstaltung durch die Villinger Innenstadt ein.

2468 Teilnehmer nahmen laufend, rennend, gehend oder schlendernd am Villinger Stadtlauf teil. Hier läuft das Feld durch die Fußgängerzone, vorbei an zahlreichen Zuschauern, die das Sportereignis teils aus den Eiscafes heraus beobachteten. | Bild: Sprich, Roland

Nach 1700 Teilnehmern im pandemiebedingt verhaltenen und sehr heißen Jahr 2022 startete die Veranstaltung wieder voll durch. Die Auflage 2023 näherte sich mit knapp 2500 Läuferinnen und Läufern aller Altersklassen wieder dem Vor-Corona-Niveau.

Hauptsache vorwärts

Oberbürgermeister Jürgen Roth den Startschuss und das Teilnehmerfeld setzte sich in Bewegung. Rennend, laufend, gehend oder fast schon schlendernd und dabei ein kleines Schwätzchen haltend, beim Stadtlauf war alles erlaubt. Hauptsache, die Teilnehmer absolvierten möglichst oft die 2,4 Kilometer lange Strecke.

Die Hitze machte den Lauf zu einer Herausforderung. Hier kommen einige der Teilnehmer gerade durch das Riettor. | Bild: Sprich, Roland

Für jede absolvierte Badische Meile von 8,8 Kilometern gab es einen Euro extra.

Die Läufer gehen in die zweite Runde Video: Sprich, Roland

„Unser Ziel ist es auf jeden Fall, eine Badische Meile zu knacken“, steckte das Familienteam Harztröpfchen mit Leonie, Susanne und Renè Andreas das Tagesziel deutlich.

„Unser Ziel ist es auf jeden Fall, eine Badische Meile zu knacken“, haben sich Leonie (von links), Susanne und Renè Andreas vom Familienteam Harztröpfchen fest vorgenommen. | Bild: Sprich, Roland

Kindergarten bildet stärkste Gruppe

Mit rund 50 Teilnehmern eine der größten Gruppen war das katholische Familienzentrum St. Konrad am Start. „Unser Motto ist, jeder läuft, so viel er kann und möchte“, so das Teammotto.

Jeder läuft, so viel er kann und möchte, lautete das Motto der Gruppe vom katholischen St. Konrad-Familienzentrum, die mit 50 großen und kleinen Teilnehmern dabei war. | Bild: Sprich, Roland

So viele Runden kommen zusammen Am Ende erliefen die Teilnehmer zusammen 12.534 Gesamtrunden (2202: 8169 Runden). Die meisten Einzelrunden hat davon Daniel Neugart geschafft: Er lief 15 Runden. Das stärkste Team war die Siemens Eda GMBH, die zusammen auf 61 Runden kam. Dafür wird das Geld verwendet Wie Michael Stöffelmaier vom Caritasverband Schwarzwald-Baar sagt, wird die erlaufene Spendensumme, für jede Runde spendete die Volksbank einen Euro, für die Inklusionsarbeit im Fohrenhof und für den neuen Nahkauf-Lebensmittelmarkt an der Wöschhalde verwendet. Im Fohrenhof soll eine Küchenmaschine beschafft, im Lebensmittelmarkt ein Sozialraum geschaffen sowie eine Reinigungsmaschine beschafft werden. Im Rahmen der Schulsozialarbeit des Caritasverbandes soll zudem der Aufbau einer Schulimkerei gefördert werden.

Tolle Idee. Die Gruppe Buggy Fit, eine Gruppe junger Mütter, die sich lose zu sportlichen Veranstaltungen treffen. Da gehört der Villinger Stadtlauf natürlich dazu. | Bild: Sprich, Roland

Manche Läufer halten drei Stunden durch

Nicht nur auf der Strecke herrschte gute Stimmung. Auch am Streckenrand hatten die Zuschauer Spaß, die teilweise aus den Straßencafés heraus die Sportler anfeuerten.

Josef und Ulrike Binder und Chantal Krause haben sich einen Logenplatz ergattert und feuern die vorbeikommenden Sportler lautstark an. | Bild: Sprich, Roland

Mit einer Kuhglocke unüberhörbar war Marco Schillinger aus Villingen am Straßenrand. „Ich feuere alle Teilnehmer an, insbesondere aber natürlich meine Nichte Ronja“, verriet er, während er die Kuhglocke eifrig schwenkte.

Zuschauer feuern mit Kuhglocke an Video: Sprich, Roland

Es gab auch musikalische Unterhaltung und Verpflegung für Sportler und Nichtsportler.

Was wäre eine Laufveranstaltung ohne jubelnde Zuschauer? Zu den anfeuerungsstarken Zaungästen gehörten Klaus ud Tanja Haas mit Hündin Meggie, Rachel und Stefan Himmelmann und Michael Meitzner aus Pfaffenweiler. | Bild: Sprich, Roland

Gut drei Stunden nach dem Start tröpfelten die letzten Läufer ins Ziel. Und ernteten den anerkennenden Applaus der zahlreichen Zuschauer, die die Veranstaltung entlang der Strecke verfolgten.