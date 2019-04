VS-Tannheim – Eine breitere Solidaritätsbekundung hätten sich die Ehrenamtlichen des Fördervereins Tannheimer Freibad nicht wünschen können. Deutlich über 120 Menschen, darunter auffallend viele junge Menschen, drängten sich im Gasthaus Lamm um mit ihrer Anwesenheit für den Erhalt des kleinen aber feinen Freizeitbades am Wolfsbach zu kämpfen. Die wiederholten Beifallsbekundungen unterstrichen deutlich den Wunsch, die drohende Schließung des Bades zu verhindern.

Das Bad

as Tannheimer Freibad ist ein Schönwetterbad und öffnet dieses Jahr voraussichtlich am 25. Mai. Das diesjährige Freibadfest findet am 7. Juli 2019 ab 11.00 Uhr statt. Ab sofort kann die Goldene Eintrittskarte für 500,00 Euro erworben werden. Sie garantiert den lebenslangen freien Eintritt in das Tannheimer Freibad. Viele weitere Infos auch unter www.freibad-tannheim.de