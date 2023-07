Abschlussprüfungen gab es an der Karl-Brachat-Realschule. 111 Schüler haben die Prüfung bestanden, berichtet die Schule. Schulbeste des Realschulabschlusses sind Jeremy Bohnert und Julia Ehrle mit dem Durchschnitt 1,1. Mit einem Preis (bis 1,7) werden ausgezeichnet Chiara Beck, Jeremy Bohnert, Michael Dufner, Julia Ehrle, Emanuel Göbel, Richard Hahn, Samuel Niebel, Jonas Pfaff, Finn Winter, Ann-Lena Zander. Ein Lob (bis 2,0) erhalten Bastian Bresinski, Louis Edogun, Uljana Grebennikova, Alina Knothe, Tobias Neininger, Emily Neugart, Leon Neugart, Luis Sander, Johanna Schneider, Daniel Teichert. Im folgenden die Namen der erfolgreichen Absolventen in alphabetischer Reihenfolge.

9a (Hauptschulabschluss): Leonidas Arena, Zelal Avim, Tizian Christian Böhm, Damir Budakovic, Alissa Valentina Demasi, Muhammed Batuhan Deniz, Aleyna Göbekli, Luna Sophia Italiano, Ela Naz Karakuscu, Batuhan Kaygisiz, Tuana Keski, Panagiotis Kioutsoukis, Isabell Kullmann, Christian Lehmann, Ben-David Neubauer, Marian Calin Podgurschi, Leard Sabani, Nico Schulz, Emil Schütz, Fernando Stadelmann, Berk Bekir Uyar, Marc-Leon Zeitvogel.

10a: Chiara Beck, Kevin Belkov, Muhammad Abdullah Bhagett, Gioele Bomparola, Muhammed Emin Cicek, Plamedi Diquizeco, Richard Hahn, Diego Joao Manfred Jogmins, Lina John, Art Krasniqi, Marc Mauch, Maria Platonov, Bayezit Bestami Schreiber, Juana Wywior, Kerim Yildiz.

10b: Sebastian Claus Boie, Eduard-George Cotofana, Misin Gavranaj, Uljana Grebennikova, Win Häßler, Marton Kovacs, Tobias Neininger, Leon Neugart, Emily Marie Neugart, Luca Neugart, Marc Nierholz, Robin Niklas Rappenegger, Kira Riffel, Maja Sasonow, Nikita Schellenberg, Philipp Schön, Erim Can Sezer, Matti-Pier Stärz, Daniel Teichert, Emanuel Teichert, Donik Veseli.

10c: Diana Ausi, Elif Bostan, Michael Dufner, Louis Metin Markus Edlefsen, Sara Frensch, Viktoria Gaus, Emanuel Göbel, Marco Gorny, Benjamin Julius Salomo Götz, Jonas Hert, Noah Holland, Leard Jauch, Mika Kesterke, Julia Kost, Celina Maier, Emma Maulbetsch,Finn Markus Merkel, Luis Sander, Marc Scharbach, Merlyn Schneider, Eduard Skvortsov, Svenja Stern, Kelvin Tonn, Tristan Wichmann, Anna-Lena Manuela Gabriele Zander.

10d: Mia Shirin Asker, Alexander Basters, Samuel Maximilian Beier, Jeremy Bohnert, Ela Bostan, Bastian Bresinski, Matej René Bußhart, Evelin Dittmann, Louis Edogun, Julia Ehrle, Abdul Kader Haj Ismail, Lukas Horvath, Maxim Klemm, Alina Knothe, Eriona Krasniqi, Janis Alexander Macht, Leana Naumann, Fabian Neininger, Samuel Güven Niebel, Louis Francesco Pellegrino, Jonas Pfaff, Tristan Poignant, Jana Emilia Schellenberg, Johanna Schneider, Dennis Skuppin, Naomi Cayenne Tidas, Georgios Touskas, Finn Ole Winter.