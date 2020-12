,Die Stadtmusik Schwenningen hat bereits zwei Weihnachtsvideos im Internet veröffentlicht: Mitglieder des Jugend- und Vororchesters spielten den Titel „Mary‘s Boy Child“. Dies wurde zum eigentlich geplanten Termin des Adventskonzertes am 2. Advent veröffentlicht.

Das Große Blasorchester spielte zum 3. Advent, an dem das Orchester ursprünglich auf dem Weihnachtsmarkt gespielt hätte, den John-Lennon-Hit „Happy Xmas“. Nun folgt an Heiligabend das große Finale. Musiker von klein bis groß, von den Blockflöten bis zum Großen Orchester, spielen „O Du fröhliche“.

Einiger Aufwand nötig

„Wir sind natürlich stolz, dass 101 Musiker mitgemacht haben“, so Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner in einer Mitteilung, „unsere Videos sorgen überall für großes Aufsehen, und wir werden überschüttet mit Lob und Anerkennung“. Diese große Anzahl an einzelnen Videos der Musizierenden zusammenzubringen sei natürlich eine große Herausforderung, die aber von den Social-Media-Experten Florian Stier, Matthias Bernat und Linus Wehrle hervorragend gemeistert worden sei. Das Video ist am 24. Dezember ab dem Nachmittag auf der Homepage der Stadtmusik zu sehen: www.stadtmusik-schwenningen.de.