Am 25. und 26. Mai feiert die Schreinerei Jordan mit einer Hausmesse ihr 100-jähriges Bestehen. Höhen und Tiefen prägten die Firmengeschichte, die am 24. April 1919 begann, als Paul Jordan die Schreinerei an der Brigachstraße 14 von Johann Nepomuk Häßler kaufte, die von Heinz Jordan 1965 weitergeführt wurde und heute in der dritten Generation von Gerhard Jordan geleitet wird.

Paul Jordan war spezialisiert auf Holzuhrengehäuse, musste sich aber mit der Krise der Uhrenfabrikanten neue Märkte suchen. Diese fand er bei August Schwer und entwickelte mit ihm Radiogehäuse für die Firma Saba. Nachdem sein Sohn Heinz Jordan als frisch gebackener Meister wieder in den elterlichen Betrieb eintrat, begann die Ära mit Innenausbauten für private und gewerbliche Kunden, die heute noch Schwerpunkt der Schreinerei sind. Eigentlich wollte Gerhard Jordan nie Schreiner werden, sondern wäre lieber Kapitän auf dem Segelschiff Gorch Fock geworden. „Doch die Musterung lief nicht so wie gewünscht, und ich bin dann nicht zur Marine gegangen, sondern in die Feuerwehr“, erzählt Jordan. Für ihn war es schließlich doch der richtige Weg, eine Schreinerlehre in

Elzach zu absolvieren und 1987 die Meisterprüfung abzulegen.

Viel hat sich in den 100 Jahren ereignet, neue Geschäftsfelder wurden geschaffen, um den wachsenden Anforderungen einer modernen Schreinerei gerecht zu werden. Jordan sagt heute: „Wir müssen uns vom Wettbewerber abgrenzen, um weiter voranzukommen.“ Hierzu erfüllte sich Jordan am Oberen Dammweg 2005 den Wunsch einer eigenen

„Woh(l)n-fühloase“, in der sich die Kunden ihre Wunschmöbel anschauen können.

Solides Fachwissen, die Bereitschaft seiner langjährigen Mitarbeiter, sich neuen Herausforderungen zu stellen und die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung sind Garant dafür, dass der Handwerksbetrieb weiterwachsen kann. Die Weichen sind gestellt, damit Sohn Florian, selbst Schreinermeister, den Betrieb in der vierten Generation weiterführen kann.

„Den Wettbewerb auf der grünen Wiese fürchten wir nicht. Das Gegenteil ist der Fall“, sagt Gudrun Jordan. Nach der Eröffnung eines großen Möbelhauses habe man gerade im Schlafbereich neue Kunden gewinnen können. Mehr Probleme machen Fernsehsendungen, in denen angeblich in nur acht Tagen ein ganzes Haus renoviert wird. „Das funktioniert in der Realität nicht, schürt aber falsche Erwartungen bei den Kunden“, so Jordan.