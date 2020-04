VS-Villingen vor 38 Minuten

10 statt 80 Kinder, Elterngespräche als Videokonferenz, Kurzarbeit: So sieht der Alltag an der Villinger Kikripp aus – und das hat es mit dem Oster-Drive-In auf sich

Nichts ist in der Villinger Kikripp in der Hermann-Schwer-Straße derzeit so, wie es sonst ist. Statt etwa 80 Kinder werden momentan nur etwa zehn betreut. Weil nicht genug zu tun ist, wurde Kurzarbeit angemeldet. Dennoch lassen sich die Mitarbeiter nicht entmutigen. Zu Ostern gab es eine besondere Aktion – einen Drive-In.