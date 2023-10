Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Schwarzwald-Baar-Klinikums blickt Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser auf die Entwicklung des Zentralklinikums zurück. Er nimmt Stellung, welche Auswirkungen eine Krankenhausreform mit sich bringen würde. Und schätzt ein, welche Herausforderungen in der kommenden Dekade für das Schwarzwald-Baar-Klinikum zu erwarten sind.

Herr Dr. Geiser, zehn Jahre sind seit der Eröffnung des Schwarzwald-Baar-Klinikums vergangen. Vorangegangen sind jahrelange politische Diskussionen um Zusammenlegung und Schließung von Krankenhäusern. War die Entscheidung von damals aus heutiger Sicht noch richtig?

Dr. Geiser: „Ich war ja damals, als die Entscheidung getroffen wurde, noch nicht hier. Aber aus meiner Sicht war die Entscheidung hundertprozentig richtig. Wir können das differenzierte und spezialisierte Angebot heute nur vorhalten, weil man vor 15 oder 20 Jahren diese Strukturentscheidungen getroffen hat. Wir haben aktuell ja deutschlandweit eine große Strukturdebatte in der stationären Krankenhausversorgung. Die wird auch an der Region hier nicht spurlos vorübergehen. Aber wir sehen dies relativ gelassen und sind aufgrund der Entscheidungen, die man hier getroffen hat, nicht mit existenziellen Fragen beschäftigt.“

Wie hat das Schwarzwald-Baar-Klinikum in den ersten zehn Jahren entwickelt?

„Die medizinische Entwicklung bleibt ja nicht stehen, weil wir eine neue, bauliche Hülle haben. Deshalb haben wir uns auch weiterentwickelt. Wir können mit dieser baulichen Hülle und mit den modernen Angeboten einen attraktiven Arbeitsplatz bieten. Die baulichen Strukturen fördern die Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen und auch den Zentrumsgedanken, der in der Medizin in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat.“

Was heißt das konkret für das Klinikum?

„Wir haben eine ganze Reihe neuer Diagnostik eingeführt. PET-CT – Positronen-Emmissions-Tomografie -, ein neues Verfahren in der Nuklear-Medizin zum Beispiel, Angiografie. Wir haben neue Behandlungsmethoden eingeführt wie Cyber Knife oder interventionelle Neuro-Radiologie. Oder auch komplexere Therapien wie stationäre Schmerztherapie und geriatrische Komplexbehandlung. Dafür steht das Haus und das manifestiert sich ein stückweit im Onkologischen Zentrum, das wir vor einigen Jahren zertifiziert haben und das für die Zusammenarbeit der Disziplinen steht.“

Inwieweit setzt das Schwarzwald-Baar-Klinikum Maßstäbe in der medizinischen Versorgung?

„Wir können Medizin auf dem Niveau eines Maximalversorgers anbieten, weil wir das gesamte Leistungsspektrum unter einem Dach haben. Ohne das müsste man immer Absprachen treffen, Patienten hin- und herschieben. Dann wäre alles viel zäher.“

Der Bau hat auch einen wahren Boom im bis dahin brach liegenden Zentralbereich ausgelöst. Profitiert das Klinikum hiervor und wenn ja, wie?

„Dass wir mit unserem Klinikneubau die Initialzündung gegeben haben ist schön. Wir arbeiten auch mit einigen Institutionen hier oben eng zusammen. Beispielsweise mit dem Nephrologischen Zentrum, mit dem Roten Kreuz bei der Ausbildung von Rettungsdienst- und Notarztpersonal. Oder auch mit der Praxis für Schmerzmedizin im Ärztehaus und mit dem Hotel. Ich finde es spannend, dass ein Krankenhaus dazu den Anschub gegeben hat und ein Klinikum als Nukleus für Entwicklung dient.“

Mit der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angestrebten Krankenhausreform werden drei Ziele verfolgt: Entökonomisierung, Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität und Entbürokratisierung des Systems. Was bedeutet das für das Schwarzwald-Baar-Klinikum?

„Zunächst lernt man hier etwas über politische Kommunikation. Es ist spannend, was der Gesundheitsminister kommuniziert und was er macht. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Zum einen wird Entökonomisierung propagiert. Tatsächlich ist der ökonomische Druck für Krankenhäuser so groß wie noch nie.

Im ersten Halbjahr 2023 haben 50 Krankenhäuser in Deutschland Insolvenz angemeldet, auch in Baden-Württemberg.

Beim Thema ‚Steigerung der Behandlungsqualität‘ tun wir uns als Krankenhaus immer schwer, weil es so klingt, als ob alle Kliniken schlechte Qualität erbringen würden. Das stimmt natürlich nicht. Der Formel von Karl Lauterbach, ‚groß und zentral ist gut‘ können wir allerdings durchaus etwas abgewinnen, weil dieser Gedanke ja auch hinter unseren Strukturen steht.

Was ich aber ganz schlimm finde ist, dass es kein Konzept für eine künftige Versorgungsstruktur gibt. Lauterbach sagt, dass Krankenhäuser durch eine schwere Zeit gingen und es einige Insolvenzen geben werde, bis seine Reform 2027 greift. Seine Aussage, dass es darunter auch gute und falsche treffen werde, ist eigentlich ein Skandal.

Zum Stichwort Entbürokratisierung kommt als Erstes ein Gesetz, das nur zusätzliche monatliche Berichtspflichten beinhaltet. Über irgendwelche Zahlen, die wir bereits berichten, nur in etwas anderer Form. Ich war vor kurzem auf einer Krankenhaus-Demo in Stuttgart. Ich finde es seltsam, wenn man als Krankenhaus-Geschäftsführer gegen Politik demonstriert. Aber das ist aus der schieren Not gewachsen, weil wir das Gefühl haben, dass wir unsere Anliegen nicht mehr an den Mann bringen können.“

Einer dieser Punkte soll sein, das System Fallpauschalen zu beenden und stattdessen Vorhaltepauschalen einzuführen. Was heißt das?

„Ein weiteres Karl-Lauterbach-Märchen. Die Fallpauschalen bleiben genauso erhalten, wie sie sind. Aber der Anteil der Bedeutung für die Finanzierung wird zurück geschraubt. Das heißt, wir werden weiterhin das komplexe System haben, das wir seit gut rund 20 Jahren haben. Daneben wird ein Modell der Vorhaltefinanzierung gestellt. Diese Forderung haben wir schon länger gestellt und ich finde das gut. Ob das Ergebnis gut wird, kann ich nicht sagen. Das ist bislang nur grob umrissen.“

Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Modellen?

„Grundsätzlich gibt es eine feste Vergütung pro Fall. Anmerkung: Es gibt 1200 Fallpauschalen. Dazu gibt es Regelungen für sehr kurze oder ganz lange Verweildauer. Mit diesen Fallpauschalen vergüten wir zurzeit 80 Prozent unserer stationären Leistungen. 20 Prozent sind das so genannte Pflegebudget. In Zukunft soll der Anteil der über die Fallpauschale finanziert wird, nur noch bei etwa 40 bis 60 Prozent liegen. Der Rest soll über eine Vorhaltevergütung finanziert werden. Mittelfristig soll das so sein, dass sich die Vorhaltevergütung am Versorgungsbedarf der Region orientiert.“

Da warten noch große Herausforderungen auf Sie als Klinikgeschäftsführer. Wie gehen Sie die kommende Dekade an?

„Die Einschätzung, die ich jetzt aus der eben beschriebenen Situation treffe, ist, dass wir kurzfristig echt Sorgen haben. Weil die Bundespolitik die Krankenhäuser ganz bewusst im Regen stehen lässt. Alle werden nass, viele krank und manche sterben. In diesem Prozess sind wir grade. Unsere Strukturen sind durch Entscheidungen aus der Vergangenheit so gefestigt, dass wir nicht sterben werden. Aber leiden tun wir auch.

Mittel- bis langfristig wird sich Krankenhausversorgung verändern, das deutet sich jetzt schon an. Die Versorgung wird auf jeden Fall zunehmend ambulant erfolgen, und es wird in der stationären Krankenversorgung weiter zentralisiert werden. Wir im Schwarzwald-Baar-Klinikum sind so aufgestellt, dass wir das auch gut mitgestalten können.“

Klinikum in Zahlen

Das Baugrundstück des Schwarzwald-Baar-Klinikums ist 93.000 Quadratmeter groß, die Nutzfläche beträgt 46.000 Quadratmeter. Für den Bau wurden 200.000 Kubikmeter Erde ausgehoben. Etwa die Hälfte davon wurde recycelt und zur Wiederverfüllung sowie zur Geländemodellierung verwendet. Die andere Hälfte wurde auf die Deponie Bärental bei Deißlingen gefahren.

Die Gebäude haben eine Fassadenfläche von 50.000 Quadratmetern, die 35.000 Quadratmeter große Dachfläche ist teilweise begrünt. Insgesamt hat das Klinikum 3500 Räume.

Der gesamte Gebäudekomplex besteht aus einem dreigeschossigen Basisbau mit Untersuchungs- und Behandlungsräumen und drei aufgesetzten, je dreigeschossigen Bettenhäusern mit 750 Betten. Diese verteilen sich auf 22 Normalpflegestationen, 58 Intensivbetten für Erwachsene und 14 Intensivbetten für Kinder und eine Kurzzeitpflege. Die Komfortstation mit hotelähnlichem Standard für Privatpatienten hat 36 Betten. Alle Patientenzimmer sind nach außen angeordnet, so dass die Patienten einen freien Blick haben. Die Funktionsräume liegen im Innern der Klinik. Im OP-Zentrum stehen 15 Operationssäle zur Verfügung.

Die Gesamtkosten betrugen 280 Millionen Euro.

Seit der Eröffnung des Klinikums im Juli 2013 wurden rund 470.000 Patienten stationär und 1,5 Millionen Patienten ambulant versorgt. (spr)