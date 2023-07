Bei der weiteren Nutzung des Hallenbades treffen nach wie vor zwei Meinungen aufeinander. In der Sitzung des Unterkirnacher Gemeinderates gab es ungeplant eine heftige Diskussion zwischen den Befürwortern des Hallenbadbetriebs, die als Zuhörer anwesend waren, und Bürgermeister Andreas Braun, der eine Nachnutzung als Indoor-Spiel-Park anstrebt.

Auf der einen Seite steht der Förderverein. Er sieht den Betrieb des Hallenbades als gesellschaftliche Verpflichtung der Gemeinde. Nach dem Scheitern eines ersten Rettungsversuches im vergangenen Jahr stellte er jüngst in einer Infoveranstaltung sein Konzept eines Vereinsbades vor. In der Kalkulation dafür geht der Verein von 650 Mitgliedschaften, einer pachtfreien Nutzung des Bades und einem Zuschuss der Gemeinde von 100.000 Euro jährlich aus. Bis zum Herbst will der Verein die entsprechende Zahl an möglichen Mitgliedern zur Unterschrift einer Absichtserklärung bewegen und den Gemeinderat damit überzeugen. Mehr als die Hälfte habe man mittlerweile, sagte Vorsitzender Klaus Kuhnt jetzt im Gemeinderat.

Auf der anderen Seite Bürgermeister Andreas Braun mit einem Beschluss des Gemeinderates im Rücken: Aufgrund ihrer finanziellen Situation will die Gemeinde keinen Zuschuss mehr bezahlen. Das Gebäude des Bades soll nur gegen eine Pachtzahlung in Höhe von 45.000 Euro jährlich genutzt werden.

Unterstützer des Hallenbadfördervereins haben kein Verständnis für diese rein wirtschaftliche Betrachtungsweise und den damit verbundenen „Paradigmenwechsel“, wie es Konrad Fröhlich formulierte. Die Nachnutzung als Hallenbad sei am sinnvollsten. Eine „Umwandlung zur Hüpfburg“ sieht Ingeborg Wimmer als Schildbürgerstreich. Man bittet darum, das Konzept des Vereinsbades dem Gemeinderat mit dem Vorliegen einer ausreichenden Zahl an Absichtserklärungen vorstellen zu dürfen.

Die Gemeindewerke als Eigentümer des Bades seien keine gemeinnützige Gesellschaft und die Gemeinde könne sich aufgrund ihrer finanziell prekären Lage einen Verlustausgleich nicht leisten, entgegnete Bürgermeister Andreas Braun. Das habe er dem Förderverein so nochmals in einem Gespräch verdeutlichen wollen. Auf dieses Angebot sei der Verein aber nicht eingegangen. Dieser verfolge ungeachtet eines bestehenden Gemeinderatsbeschlusses weiter ein Konzept, für das es eines Zuschusses der Gemeinde bedürfe.

Klaus Kuhnt wünscht sich dagegen die aus seiner Sicht notwendige Zeit, das Vereinsbadkonzept auf solide Beine stellen zu können. In den vergangenen Monaten seien viele neue Fragen aufgeworfen worden, die man klären müsse. „Der Druck, der jetzt hier im Kessel gemacht wird, ist ungut“, so Klaus Kuhnt deutlich.

Am Ende verließen sichtlich enttäuschte Mitglieder des Fördervereins den Sitzungssaal. Ob sich im Fall Aqualino eine Lösung finden lässt, die allen gerecht wird, wie durch Gemeinderätin Sabine Wager gefordert, erscheint mehr als fraglich.