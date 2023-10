Mehr als 80 Geflüchtete aus der Ukraine sind seit Kriegsausbruch in Unterkirnach untergekommen. Die Hilfsbereitschaft war und ist immens. Die Gemeinde hat aus dem vom Krieg gebeutelten Land weit mehr Menschen aufgenommen, als es nach den Quoten erforderlich gewesen wäre. Doch der Landkreis ringt parallel dazu mit der Anschlussunterbringung sogenannter Drittstaatler. Unterkünfte sind dringend gesucht. Sogar die Schließung von Kreissporthallen ist deshalb wieder im Gespräch. Aktuell müsste Unterkirnach 22 Menschen aufnehmen, die in diese Kategorie eingeordnet werden. Eine Aufrechnung der Quoten beziehungsweise der Unterbringungszahlen ist nicht möglich. Im vergangenen Jahr habe Unterkirnach vier Geflüchtete in der Anschlussunterbringung aufgenommen, in diesem Jahr noch keine. Der Landkreis mache deshalb jetzt Druck, so Bürgermeister Andreas Braun.

Das Problem liegt, so der Bürgermeister, im fehlenden Wohnraum. Selbst Wohnungen, die für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden und dafür teils nicht mehr benötigt werden, stellten die Vermieter jetzt nicht mehr zur Verfügung, berichtet er.

Die Gemeinde selbst besitzt nur wenig Wohnraum, und der ist in der Regel belegt. Einzig im Dachgeschoss des alten Schulhauses gibt es zwei Wohnungen. In einer war der Jugendraum untergebracht; der wurde jetzt geräumt. Die zweite, kleinere Wohnung muss nach einem Wasserschaden erst saniert werden. Dafür vergab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu einem Angebotspreis von gut 26.000 Euro den Auftrag. Die Arbeiten werden voraussichtlich zu 75 Prozent aus einem Bundesprogramm, eventuell sogar noch umfangreicher, bezuschusst. In den beiden Wohnungen sollen nach Möglichkeit acht bis zehn Menschen untergebracht werden, erklärte Braun. Wie viele dort Platz finden, hänge davon ab, ob dies Einzelpersonen oder Familien seien. Die Gemeinde müsse unbedingt an der Schaffung weiteren Wohnraums für Geflüchtete „dran bleiben“.