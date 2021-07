Unterkirnach vor 49 Minuten

Wo der Fisch zur Farce wird: Einblicke in einen Unterkirnacher Familienbetrieb, der eine Nische gefunden hat

Seit 15 Jahren gibt es das kleine Familienunternehmen „Feinkost Hug“ in Unterkirnach. Nun gab es einen Generationenwechsel und die Tochter hat nun den sprichwörtlichen Hut auf. Bleibt die Frage: Warum übernimmt man mit 26 Jahren einen Betrieb in Unterkirnach und was macht das Geschäft mit dem Fisch überhaupt aus?