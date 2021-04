von Cornelia Putschbach

Damit der Osterspaziergang noch ein wenig abwechslungsreicher wird, lädt die Gemeinde Unterkirnach zu einer Osterrallye ein. An ganz unterschiedlichen Stellen in der Gemeinde grüßen große Osterhasen die Passanten. Für die großen und vor allem die kleinen Spaziergänger gilt es bei der Rallye drei Fragen zu beantworten.

So möchte die Gemeindeverwaltung von den Teilnehmern wissen: Wie viele Hasen stehen im Dorf? Welche Farbe hat die Schleife des Hasen vor Mariettas Haarstudio? Wie schwer ist solch ein Holzosterhase in etwa geschätzt? Versehen mit Name und Adresse der Teilnehmer müssen die Antwortzettel bis Montag, 12. April, per Email an info@unterkirnach.de geschickt oder in den Rathausbriefkasten eingeworfen werden.

Die Gewinner werden am 13. April ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Gewinne können dann im Rathaus abgeholt werden.