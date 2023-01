von Cornelia Putschbach

Der Gemeindehilfeverein Unterkirnach hat vor Kurzem ein Konzept für ein Unterstützungsangebot vorgestellt. Welche Chancen sehen Sie darin für Unterkirnach?

Das sehe ich als wichtige Chance, die organisierte Nachbarschaftshilfe wieder nach Unterkirnach zu holen. Das Konzept hatten wir hier schon zu Teilen. Jetzt soll es wieder zum Leben erweckt werden.

Wie wird das in Unterkirnach funktionieren?

Wir wollen Menschen, die Zeit und Lust haben, andere zu unterstützen, mit denjenigen zusammenbringen, die Hilfe benötigen. Ich freue mich riesig, dass das Konzept des Vereins im Gemeinderat so toll Unterstützung gefunden hat. Das Verfahren der Anerkennung bei der Pflegeversicherung ist bereits angestoßen.

Wie kann die Gemeinde davon profitieren?

Das soziale Miteinander, das Älterwerden zu Hause, ist das, was wir alle anstreben. Dafür müssen wir gesellschaftlich zusammenrücken. Die soziale Teilhabe aller, sich zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen, ist wichtiger denn je.

Um das frühere Betriebsgebäude der Firma Wahl in Unterkirnach ist es ruhig geworden. Der Umzug des Unternehmens nach Peterzell bringt der Gemeinde einige finanzielle Herausforderungen. | Bild: Lange, Tobias

Zur Weiterentwicklung einer Gemeinde zählt auch das Ortsbild. Was tut sich mit dem leer stehenden Gebäude der Firma Wahl?

Ich habe einen engen Draht zu dem Immobilienbüro, das den Vermarktungsauftrag hat. Wir stehen im Austausch. Es gibt grundsätzlich Interessenten für das Areal. Die Verhandlungen werden konkreter. Ein längerfristiger Leerstand ist nicht zu befürchten.

Gilt das auch für den Abendgrund?

Auch hierfür gibt es immer wieder Anfragen. Zuletzt erst jetzt. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Unternehmen in abwartender Stellung sind. Momentan ist die Situation natürlich angespannt. Für viele ist es im Moment schwer abzuschätzen, wie es weiter geht. Ich bin überzeugt, dass im kommenden Jahr die Bereitschaft für Investitionen wieder steigt.

Aber warum ist aus den Anfragen bislang nichts geworden?

Es haben sich zwar schon Optionen ergeben, die hätten aber keinen Mehrwert für den Ort ergeben. Wir wollen, dass dort zusätzliche Arbeitsplätze entstehen und dass Gewerbesteuer an die Gemeinde Unterkirnach bezahlt wird. Weil wir von weit weg von der Autobahn liegen, wird der der Lückenschluss der B 523 auch für Unterkirnach eine signifikante Verbesserung bedeuten.

Zur Person Andreas Braun ist seit dem 1. Dezember 2013 Bürgermeister der Gemeinde Unterkirnach. Im September 2021 wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Andreas Braun stammt aus der Schwarzwaldgemeinde Althengstett in der Nähe von Calw. Vor seiner Wahl zum Bürgermeister war der Feinwerkmechanikermeister als Bereichsleiter bei dem Unternehmen Dürr Optronik tätig. Er ist mit Ehefrau Franka verheiratet, Vater dreier Kinder und wohnt mit der Familie im Marbental.

Das Aqualino bleibt ein hochemotionales Thema in Unterkirnach. | Bild: Sprich, Roland

Das Hallenbad ist geschlossen. Wenn Andreas Braun alleine entscheiden könnte, was würde er mit dem Aqualino machen?

Mir ist bewusst, dass das ein hochemotionales Thema ist. Mit Blick auf die Finanzsituation der Gemeinde muss man zur Erkenntnis kommen, dass ein Fortbestand des Bades so nicht möglich ist.

Welche Alternative gibt es?

Klar ist, dass bei einer Nachnutzung der Grundriss des Bades im Wesentlichen erhalten werden muss. Alles andere wäre zu teuer. Ideal wäre es, wenn wir etwas finden, das im Hinblick auf Familienfreundlichkeit und Tourismus in das Portfolio der Gemeinde passt und dieses deutlich erweitert. Wir müssen etwas schaffen, mit dem wir für Jugendliche und junge Erwachsene einen Mehrwert schaffen. Im neuen Jahr werden wir Ideen sammeln.

Für all das braucht es Geld. Die Rücklage der Gemeinde Unterkirnach ist Ende 2023 fast aufgebraucht. Bleibt dann nicht nur noch ein Fokus auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde?

Ende 2023 werden wir noch rund 400 000 Euro an liquiden Mitteln haben. Zumindest die Pflichtrücklage muss erhalten bleiben. Außerdem planen wir für dieses Jahr noch keine Kreditaufnahme. Durch die notwendige Sanierung der Schule werden wir um die aber nicht mehr drum rumkommen. Außerdem wollen wir unbedingt auch künftig den Vereinen helfen und ihnen den Rücken freihalten. Andere Freiwilligkeitsleistungen müssen aber auf den Prüfstand gestellt werden.

Welche können das sein?

Wenn wir unsere Selbstständigkeit erhalten wollen, müssen wir uns von dem lösen, was Ballast ist. Es gibt Dinge, so ehrlich müssen wir sein, die können wir auf Dauer nicht alleine stemmen. Diskutiert werden muss das zum Beispiel bei der Kläranlage. Auch beim Winterdienst ist bei uns vieles spitz auf Knopf gestrickt. Wir müssen prüfen, was wir da machen können.

Was wünscht sich der Unterkirnacher Bürgermeister und was wünscht sich der Mensch Andreas Braun für das nun begonnene Jahr?

Bei allen Diskussionen und Themen, die die Bürger umtreiben, wünsche ich mir, dass jeder sich nicht nur mit der Oberfläche beschäftigt, sondern bereit ist, unter die Spitze des Eisbergs zu schauen. Der Blick sollte aufs große Ganze gerichtet werden und nicht nur auf die Dinge, die uns persönlich betreffen. Als Vertreter der Gemeinde muss ich das Wohl aller im Blick haben. Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen und sich zuhören, dass die Situation und die Meinung des anderen mehr respektiert und akzeptiert wird. Ich wünsche uns allen viel Freude, Kraft und Gesundheit im neuen Jahr.