Die beiden Kindertageseinrichtungen in Unterkirnach können den Ansturm nicht mehr bewältigen. Deshalb wird im evangelischen Kindergarten Arche Noah eine weitere Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) eingerichtet. Bei der Vergabe der Kindergartenplätze für das Kindergartenjahr 2023/24 stellte die Verwaltung fest, dass ab Januar 2024 zehn Kindergartenplätze fehlen. Mit den Geschäftsführerinnen und Leiterinnen der beiden Einrichtungen wurde die Lösung erarbeitet, dass im derzeitigen Bewegungsraum des Kindergartens Arche Noah ohne Umbaumaßnahmen eine weitere Gruppe für 25 Kinder eingerichtet werden kann. Es fallen lediglich Kosten für die Möblierung in Höhe von 17.000 Euro sowie für Spielmaterialien und Ausstattung in Höhe von 5000 Euro an. Allerdings verursacht die Einrichtung einer neuen Gruppe jährlich Personalkosten in Höhe von 145.000 Euro.

„Durch den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz sehen wir keine Möglichkeit, auf die Erweiterung um eine zusätzliche Gruppe zu verzichten“, sagte Bürgermeister Andreas Braun. Der sich allerdings auch freute, „dass wir eine kinderreiche Gemeinde sind“. Er wies darauf hin, dass die Gemeinde Unterkirnach insgesamt 165 Kindergartenplätze zur Verfügung stelle, davon 90 im katholischen und 75 im evangelischen Kindergarten.

Susanne Ciampa fragte, ob es für die Betreuung der zusätzlichen Gruppe genügend Personal gebe. Braun sagte, dass die Situation im pädagogischen Bereich derzeit entspannt sei, „wenngleich wir vor kurzfristigen Ausfällen nicht gefeit sind“. Die Situation im katholischen Kindergarten sei deutlich angespannter. Er sei jedoch optimistisch, dass bis Januar genügend Personal vorhanden sein werde.

Eine Überprüfung der Verwaltung auf Fördermöglichkeiten habe ergeben, dass es im Ü3-Bereich derzeit keine Zuschussmöglichkeiten gibt. Durch den Finanzausgleich erhält die Gemeinde Unterkirnach allerdings ab kommendem Jahr einen jährlichen Zuschuss für die neu geschaffenen Plätze.