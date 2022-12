von Cornelia Putschbach

Für die Weihnachtsferien hat sich die Spielscheune Unterkirnach einiges einfallen lassen. Auf die Kinder wartet eine Menge Spiel und Spaß.

Start ist am Donnerstag, 22. Dezember, um 14.30 Uhr mit einem Weihnachtsworkshop. Mit allerlei weihnachtlichen Basteleien können sich die kleinen Besucher der Spielscheune das Warten aufs Christkind verkürzen. Die Anmeldung für diesen Workshop muss bis Mittwoch, 21. Dezember, um 12 Uhr in der Spielscheune unter der Telefonnummer 07721/800 855 oder per E-Mail an spielscheune@unterkirnach.de erfolgen. Alternativ ist eine Anmeldung auch bei der Touristinformation #echtUnterkirnach unter der Telefonnummer 07721/800837 möglich.

Spuren entdecken im Wald

Weiter mit den besonderen Programmpunkten geht es nach den Feiertagen am Donnerstag, 29. Dezember, um 15 Uhr. Dann lädt Jäger Fabian zu einer Naturerlebnis-Wanderung unter dem Motto „Spuren im Schnee“ ein. Dafür geht es mit dem Jäger in den Wald, wo Spuren im Schnee gesucht und bestimmt werden. Auch andere spannende Dinge gibt es im Wald zu entdecken. Jäger Fabian hält spannende Themen bereit.

Das ist die Spielscheune In der Spielscheune erwartet die Besucher ein witterungsunabhängiger Spielespaß auf drei Ebenen und über 1000 Quadratmetern. Es gibt hier ein Kinderparadies, den Westernsaloon, Tannis-Spaceworld und einen großen Außenbereich. Die reguläre Einzeleintrittskarte kostet für alle Besucher ab drei Jahren 5,50 Euro. Näheres auf www.spielscheune-unterkirnach.de.

Die Wanderung wird etwa zwei Stunden dauern. Unterkirnachs Maskottchen Tanni wird auf jeden Fall dabei sein. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Oberes Ackerloch. Anmeldung für diese Wanderung muss bis Mittwoch, 28. Dezember, 18 Uhr ebenfalls in der Spielscheune oder bei der Touristinformation #echtUnterkirnach erfolgen.

Vorfreude aufs Wintergrillen

Am Donnerstag, 5. Januar, um 16 Uhr lädt die Spielscheune in ihrem Außengelände zum Wintergrillen mit Stockbrot und Kinderpunsch ein. Anmeldung fürs Wintergrillen ist bis Mittwoch, 4. Januar, 12 Uhr, auch hierfür bei der Spielscheune oder in der Touristinformation #echtUnterkirnach notwendig. Fürs Wintergrillen fällt ein Kostenbeitrag von vier Euro pro Person an.