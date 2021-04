von Cornelia Putschbach

Die Sitzung des Gemeinderates Unterkirnach, die am Dienstag, 20. April, in der Schlossberghalle stattfinden sollte, wird um eine Woche verschoben und dann am Dienstag, 27. April, um 18 Uhr, als sogenannte Hybridsitzung stattfinden.

Das teilte am Montagvormittag Bürgermeister Andreas Braun mit. Mit Hybridsitzung ist keine reine Online-Sitzung und keine reine Präsenzsitzung gemein. Möglich ist also sowohl die Teilnahme vor Ort, also als Präsenzsitzung, als auch die digitale Teilnahme von daheim.

Grund für die Verschiebung sind die aktuellen Quarantänevorgaben des RKI. Demnach müssen jetzt, unabhängig von getragener Maske und eingehaltenem Abstand, weitestgehend all diejenigen eine 14-tägige Quarantäne einhalten, die mit einer Person in einem Innenraum waren, die im zeitlichen Zusammenhang positiv auf eine Corona-Mutante getestet wurde.

Sollte also eine Person, die bei einer Gemeinderatssitzung in der Schlossberghalle anwesend ist, entsprechend positiv getestet werden, gelte die Quarantäneregelung für alle bei der Sitzung anwesenden. Vor diesem Hintergrund habe sich die weit überwiegende Mehrheit der Gemeinderäte auf seine Nachfrage hin für die Verlegung der Sitzung und die Durchführung als Hybridsitzung ausgesprochen, so Bürgermeister Braun.

Am kommenden Dienstag, 27. April, werden sich die Gemeinderäte sowie der Bürgermeister und die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung dann online zur Sitzung zusammenfinden. Um die Öffentlichkeit der Sitzung zu gewährleisten, wird es eine Übertragung der Sitzung in die Schlossberghalle geben, wo sie durch die interessierte Bevölkerung verfolgt werden kann. Ob sich in der Kürze der Zeit zudem eine Onlineübertragung auch über das Internet umsetzen lässt, steht noch nicht fest.

Ab sofort ist außerdem das Rathaus Unterkirnachs wieder für die Öffentlichkeit geschlossen. Nur nach vorheriger Terminvergabe können die Bürger Angelegenheiten bei der Gemeindeverwaltung regeln. Ein negativer Test ist nicht erforderlich.