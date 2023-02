Als im Februar 2022 die ersten russischen Bomben in der Ukraine fallen, verlieren viele Menschen binnen weniger Stunden ihre Heimat. Bislang Selbstverständliches ist nicht mehr verfügbar. Da beschließen Andrea Winter und Roland Müller spontan, ihre Erfahrung mit Hilftstransporten für die Ukraine zu nutzen. Sie planen einen Transport mit Hilfsgütern.

Bei dieser einen Fahrt sollte es nicht bleiben. Mittlerweile sind die beiden gemeinsam mit anderen, wechselnden Helfern, neunmal in der Ukraine gewesen.

Unterwegs in der Ukraine: Solidarität und Anteilnahme mit dem angegriffenen Land lassen Roland Müller und Andrea Winter immer wieder aufs neue mit Hilfsgütern in die Kriegsregion fahren. | Bild: Andrea Winter

Im Rückblick berichten sie vom Risiko, Übernachtungen im Fahrzeug und den Strapazen der langen Fahrten.

„Das alles verlangt uns jedes Mal einiges ab, aber nach jeder Fahrt sind wir dankbar, dass wir einen kleinen Teil zur Linderung der Not beitragen konnten“, sagt Andrea Winter.

Erste Fahrt: 5. bis 8. März 2022

Vollgeladen mit auf eigene Kosten gekauften Lebensmitteln, vier Krankenliegen und 50 von der Ukrainehilfe Unterkirnach gespendeten Erste-Hilfe-Sets startet die Fahrt. Weil am polnisch-ukrainischen Grenzübergang in Medyka vielfältige Hilfsangebote für die in Massen geflüchteten Frauen und Kinder bereitstehen, entscheiden sich Andrea Winter und Roland Müller, am nächsten Morgen in die Ukraine einzureisen und direkt nach Lviv zu fahren.

Dort fragen sie in einem Krankenhaus nach, wo Hilfe benötigt wird. Der Klinikleiter ist voller Freude über die Erste-Hilfe-Sets und die Krankenhausliegen. Für die Lebensmittel verweist er an drei Schulen, die seit Beginn des Krieges Flüchtende aus der Ostukraine beherbergen.

Zweite Fahrt: 12. bis 15 März 2022

Dieses Mal haben die Unterkirnacher einen Großteil der Hilfsgüter gespendet. Im kleinen Konvoi fahren Andrea Winter und Roland Müller mit Begleitern erneut die 1500 Kilometer nach Lviv.

Bei Dunkelheit erreichen sie die Klinik in Lviv und entladen die medizinischen Hilfsmittel. In der Nacht werden sie durch einen Luftalarm aus dem Schlaf gerissen und müssen „in den nicht gerade vertrauenserweckenden Luftschutzbunker der Klinik“. Der Luftalarm dauert über fünf Stunden.

Diese Hilfsgüter werden in die Ukraine gebracht Lebensmittel, Hygieneartikel, Erste Hilfe Sets, Verbandsmaterial, Medizinische Geräte, Isomatten, Bettdecken, Schlafsäcke, Stirnlampen, Kocher Generatoren

Versorgt werden wieder die drei Schulen der ersten Fahrt. „Große Dankbarkeit bei der Direktorin, die seit Kriegsbeginn selbst in der Schule übernachtet und den vielen Ehrenamtlichen, die engagiert mithelfen, ihre Landsleute, die ihr Zuhause verloren haben, mit dem Nötigsten zu versorgen“, erinnert sich Andrea Winter.

Dritte Fahrt: 9. bis 18. April 2022

Mit mit fünf Fahrzeugen und drei Anhängern kann das Team wesentlich mehr transportieren – dieses Mal auch Hilfsgüter aus Mönchweiler. Der Konvoi steuert zwei weitere Stellen an: eine ehrenamtliche Organisation von Studenten, die sich für ihr Land engagieren, sowie ein Kinderheim, das elternlose Kinder aus der Ostukraine aufnimmt.

So sieht der kleine Hilfskonvoi aus, mit dem Roland Müller und Andrea Winter bei ihrer neunten Fahrt in die Ukraine unterwegs sind. | Bild: Andrea Winter

Andrea Winter und Roland Müller holen in einem Lager an der Grenze nach Polen eine zweite Ladung Hilfsgüter für eine Sammelstelle in Lviv.

Vierte Fahrt: 25. Mai bis 1. Juni 2022

Andrea Winter und Roland Müller fahren zum vierten Mal binnen weniger Wochen nach Lviv. Der Ablauf ist wie bei der dritten Fahrt. Mittlerweile hat sich Routine eingestellt.

Fünfte Fahrt: 13. bis 19. Juni 2022

Eine deutsche Sanitäterin in der Ukraine hat gezielt Hilfsgüter angefragt. Roland Müller kauft übers Internet sechs Krankenhausbetten und zwei mobile OP-Tische. Die Hälfte davon sowie Lebensmittel gehen mit auf die Tour.

Auf der Autobahn platzen kurz nacheinander beide Anhängerreifen. Nach drei Tagen und dem Kauf neuer Reifen kommt die Gruppe in Lviv an und kann abladen.

Eine geflüchtete Ukrainerin hatte Andrea Winter und Roland Müller gebeten, zurückgelassenen Sachen der Familie mit nach Deutschland zu bringen. Die beiden Unterkirnacher fahren dafür 200 Kilometer in Richtung Süden nach Mukacewe.

Sechste Fahrt: 7. bis 13. Juli 2022

Bei dieser sechsten Fahrt werden unter anderem die übrigen drei Krankenhausbetten und der mobile OP-Tisch sowie Verbandsmaterial nach Lviv transportiert. Anlaufstellen sind erneut: das Krankenhaus, die Rettungssanitäterin, die Studenten und das Kinderheim. Für eine nach Deutschland geflüchtete Lehrerin in Lauchheim werden im 200 Kilometer entfernten Rivne noch Schulbücher abgeholt.

Siebte Fahrt: 13. bis 21. September 2022

Zum ersten Mal geht es von Lviv weiter ins tausend Kilometer entfernte Charkiv. Nach dem Entladen zeigt die Sanitäterin den Unterkirnachern die Zerstörungen im Ostteil der Stadt und besteht darauf, dass sie die Stadt noch am Abend verlassen.

In einem zerstörten Dorf bei Isjum lädt Roland Müller (rechts) bei der neunten Fahrt Hilfsgüter aus. | Bild: Andrea Winter

Noch immer wird Charkiv fast jede Nacht beschossen. Die russische Grenze ist nur 30 Kilometer von der Stadtmitte entfernt.

Achte Fahrt: 17. bis 25. Oktober 2022

Wieder führt die Fahrt nach Charkiv. Dort hat die Sanitäterin ihr Lager, um die Bevölkerung in den zerstörten, von den Russen besetzen Dörfern, nach der Rückeroberung durch die Ukrainer zu versorgen. Dieses Mal bleibt die Gruppe drei Tage in Charkiv und hilft bei der Verteilung der Hilfsgüter in der Nähe von Isjum.

Abstecher in den Süden

Zwischen der achten und neunten Fahrt vergehen einige Wochen. In der Zwischenzeit waren Andrea Winter und Roland Müller in Albanien. Dorthin fahren sie seit mehreren Jahren immer wieder für Hilfstransporte. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes gönnen sie sich eine Verschnaufpause.

Neunte Fahrt: 4. bis 15. Februar 2023

Diese neunte Fahrt führt wieder bis nach Charkiv. Wegen der unklaren Lage um Bachmut ist es nicht sicher, ob sie Kramatorsk erreichen können. Dort hat die Sanitäterin mittlerweile ebenfalls ein Lager für Hilfsgüter.

Auf der Fahrt von Charkiv nach Kramatorsk: Eine zerstörte Brücke ist behelfsweise ersetzt. | Bild: Andrea Winter

Da dieses noch relativ gut gefüllt ist, laden sie erst in Charkiv ab und fahren dann mit einem Fahrzeug ohne Anhänger mit Kontaktleuten nach Kramatorsk, um von dort bei der Verteilung zu helfen.

Statistik der bislang neun Fahrten Gefahrene Kilometer: etwa 35.000

Ausgaben: 50.000 Euro, davon 10.000 Euro Sprit- und Fahrzeugkosten. 10.000 Euro konnten durch Spendenmittel abgedeckt werden.

Reisetage: insgesamt 70 Tage

Übernachtungen in der Ukraine: 32 Nächte

Was die Helfer bewegt

„Bewegende Momente sind für uns immer die Dankbarkeit der Menschen, dass wir zu ihnen kommen, dass sie nicht alleine gelassen werden in dieser unverschuldeten, unverständlichen, ungerechten Situation“, sagt Andrea Winter. Die spontanen, herzlichen Umarmungen berühren sie bis ins Innerste und bleiben, genauso wie die Gastfreundschaft und Herzlichkeit unvergessen, berichtet sie.

Was den Helfern Kraft gibt

Warum nehmen die beiden Unterkirnacher die Gefahren und Strapazen der Hilfsfahrten immer wieder aufs Neue auf sich? „Durch die regelmäßigen Kontakte zu den Ehrenamtlichen, sowohl aus der ukrainischen Bevölkerung wie auch bei den internationalen Helfern, sind natürlich auch feste Freundschaften entstanden, die uns Kraft geben, weiter zu helfen, auch den geflüchteten Menschen hier vor Ort bei uns“, sagt Andrea Winter.