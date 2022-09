Der Förderkreis krebskranke Kinder mit Sitz in Stuttgart hat in Unterkirnach jetzt ein Ferienhaus eingeweiht. Künftig können Familien, deren Kinder aktuell eine lange und aufwändige Krebstherapie durchlaufen oder diese gerade hinter sich haben, hier im „Haus am Wald“ kostenlos Urlaub machen und sich von den Strapazen erholen.

Erholung für die ganze Familie

„Eine intensive und lange Krebsbehandlung stellt für die gesamte Familie eine große Belastung dar“, sagt die Geschäftsführerin des Förderkreises mit Sitz in Stuttgart, Cornelia Völklein, im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Blick ins Innere des Ferienhauses, in dem sich künftig Familien von krebskranken Kindern kostenlos erholen können. | Bild: Cornelia Völklein

Damit sowohl die jungen Patienten, aber auch die Eltern, Geschwister und andere Familienangehörige sich nach der schweren durchlebten Zeit gemeinsam erholen können, war der Verein auf der Suche nach einem Ferienhaus. In Unterkirnach wurde der Förderkreis schließlich fündig.

Erbschaft macht‘s möglich

„Dank einer dem Förderkreis vermachten Erbschaft konnten wir das Haus kaufen“, so Völklein. Zudem wird das Projekt von der Kinderhilfsaktion Herzenssache unterstützt. „Die Herzenssache übernimmt auch die laufenden Kosten für die ersten drei Jahre als Anschubfinanzierung“, sagt Völklein.

Das Holzhaus bietet auf 70 Quadratmetern Wohnfläche zwei Schlafzimmer plus Galerie, eine offene Küche und ein Wohnzimmer. In einem kleinen Garten können die Gäste die gute Schwarzwaldluft genießen.

Nähe zu Stuttgart zählt

Für den Standort Unterkirnach sprach einerseits die idyllische Schwarzwaldlandschaft, andererseits auch die Nähe zu Stuttgart. Das findet auch der Vorsitzende des Förderkreises, Stefan Nägele. „Das ist die geilste Adresse, die man haben kann für ein Ferienhaus“, sagte er bei der Eröffnungsrede.

Zwischenstation auf dem Weg nach Tannheim oder zur Katharinenhöhe

Wie Nägele sagte, kann der Aufenthalt im Ferienhaus eine Zwischenstation für Familien sein, bevor die Kinder und Jugendlichen beispielsweise in eine Nachsorgeklinik wie die nahegelegenen Nachsorgekliniken Katharinenhöhe in Schönwald und die Klinik in Tannheim gehen

Sicherer als im Hotel

Weshalb stellt der Verein, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, überhaupt ein Ferienhaus zur Verfügung? „Das Ferienhaus bietet den Familien gleich mehrere Vorteile. So haben es viele Familien finanziell ohnehin nicht leicht, wenn etwa durch die Betreuung während der langen Behandlung ein Verdienst wegfällt. Hier können sie, bis auf eine Reinigungspauschale, kostenlos wohnen.

Zudem bietet das Haus Familien, die nicht weit verreisen wollen und aufgrund des noch geschwächten Immunsystems des erkrankten Kindes keinen Urlaub im Hotel machen wollen, wo sie auf viele andere Menschen treffen, Ruhe und Sicherheit“, zählt Cornelia Völklein auf. Das Haus steht auch für trauernde Familien zur Verfügung.

Andreas Braun freut sich

Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich erfreut, dass die Wahl des Förderkreises auf Unterkirnach gefallen ist: „Hier in unserer tollen Landschaft kann man zur Ruhe kommen und Kraft tanken.“ Es sei wichtig, die Menschen, die es in ihrer Situation ohnehin nicht leicht haben, wieder in die Gesellschaft zurück zu führen.

Bei der Eröffnung des Hauses waren auch die Vertreter der Katharinenhöhe, Stefan Mayer, und die Geschäftsführer der Nachsorgeklinik Tannheim, Roland Wehrle und Thomas Müller, dabei. „Dies ist eine gute Ergänzung zum bestehenden Angebot“, sagte Wehrle.