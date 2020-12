Unterkirnach Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Von Amerika nach Dauchingen: Wie dieses Paar dem heimischen Apfelmost ein modernes Update verpassen will

Im Herbst waren Patrick Mann und Wendy LeBlanc die meiste Zeit auf Streuobstwiesen der Region unterwegs und mit der Verarbeitung des Obsts beschäftigt. Was die beiden Existenzgründer daraus jetzt machen? Keinen klassischen Most, sondern Cider. Was es damit auf sich hat und warum die beiden aus den USA in den Schwarzwald gekommen sind, lesen Sie hier.