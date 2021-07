von Cornelia Putschbach

Seit Ende Juni hat die Spielscheune in Unterkirnach mit ihren Angeboten für Kinder jeden Alters nach acht Monaten Zwangspause wieder geöffnet. Jetzt startet die Spielscheune auch mit ihren Natur- und Abenteuerzeiten.

Immer dienstags ab 15 Uhr hat das Team der Spielscheune für Kinder ab vier Jahren allerlei Interessantes von der Ziegenwanderung über die Kreativwerkstatt bis hin zum Stockbrotgrillen oder auch einer Sommerrallye zusammengestellt.

Für die Teilnahme an den Natur- und Abenteuerzeiten ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch unter 07721/8008-55 erfolgen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Spielscheune unter www.spielscheune-unterkirnach.de.

In der Spielscheune finden die Aktionen der Natur- und Abenteuerzeit im Untergeschoss, in der „Spaceworld“ statt. Hier wurde mittlerweile das frühere Buddelboot zum Spaceshuttle umgestaltet. Diese Fläche kann, wie aktuell sechs andere auch, zudem für Kindergeburtstage gemietet werden.

Überdachter Spiel- und Kletterspaß erwartet die Besucher im Untergeschoss der Spielscheune in Unterkirnach. Spacetower, Spacekicker und Spacejumper sind nur ein Teil der Attraktionen für kleine und größere Astronauten. | Bild: Cornelia Putschbach

Im „Space Climber“, dem großen Kletterturm, können die Besucher mutig durchs Weltall steigen und der „Space Jumper“, das große Trampolin, katapultiert sie in ungeahnte Höhen. Mit den neuen Bobby-Cars fahren die Jüngsten am Weltraumbahnhof vor.

Während der pandemiebedingten Schließzeit ließ Graffitikünstler Jonas Fehlinger in der „Spaceworld“ einen bunten Weltraum mit Astronauten, Planeten, Ufos und Außerirdischen entstehen. Das Team der Spielscheune hat darüber hinaus die Schließzeit für weitere Renovierungsarbeiten genutzt.

Überlebensgroß blickt der Astronaut von Graffitikünstler Jonas Fehlinger auf die neu gestaltete Spaceworld in der Spielscheune Unterkirnach. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Spielscheune ist montags, dienstags sowie freitags bis sonntags täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. In den Sommerferien ist dann auch am Donnerstag geöffnet. Die Eintrittspreise sind unverändert. Gäste und Einheimische können auch die neue Drei-Welten-Card beziehungsweise die Bürger-Card für die Spielscheune nutzen.

In den über 1.000 Quadratmetern Fläche der Spielscheune herrscht nur in den geschlossenen Räumen, also dem Kinderparadies und dem Saloon, Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. In der „Spaceworld“ besteht keine Maskenpflicht. Für die gesamte Spielscheune müssen aber die Kontaktdaten erfasst werden. Das ist auch über die Luca-App möglich.