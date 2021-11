Bei einem Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Unterkirnach ist am Freitagabend ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten.

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Unterkirnach und Villingen bekämpfen den Dachstuhlbrand im Panoramaweg. | Bild: Sprich, Roland

Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr Unterkirnach zu einem Wohnungsbrand in den Panoramaweg gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte quoll dichter Rauch aus dem Dachgeschoss. Die Einsatzkräfte stellten einen Brandausbruch im Bereich des Kühlschranks und Herdes in der Küche einer derzeit leer stehenden Ferienwohnung fest. Das Feuer breitete sich rasch aus und setzte den gesamten Dachstuhl in Brand.

Feuerwehreinsatzkräfte machen sich für ihren Einsatz an dem Brandobjekt bereit. | Bild: Sprich, Roland

Die Bewohner des Wohnhauses, ein älteres Ehepaar, das sich zum Zeitpunkt des Brandes in einem unteren Stockwerk des Hauses aufhielt, bemerkten den Brandgeruch und reagierten schnell. Sie konnten das brennende Haus mit ihren beiden Hunden noch rechtzeitig verlassen. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes vor Ort versorgt und betreut.

Die Feuerwehr baut eine umfangreiche Wasserversorgung auf, um den Brand zu löschen. | Bild: Sprich, Roland

Die Feuerwehr Unterkirnach erhielt bei den Löscharbeiten Unterstützung von der Feuerwehr aus VS-Villingen, die unter anderem mit einer Drehleiter anrückte. Vor Ort waren außerdem der stellvertretende Kreisbrandmeister Christoph Kleiner, die Führungsgruppe sowie ein Feuerwehrarzt.

Auch Bürgermeister Andreas Braun eilte an die Unglückstelle, ums sich ein Bild vom Ausmaß zu machen. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz vor Ort. Der Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer einzudämmen und ein mögliches Übergreifen auf andere Gebäude aufgrund der dichten Bebauung verhindern.

Die Ursache für den Brandausbruch konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Dies ist laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz derzeit Gegenstand der Ermittlung durch das Polizeirevier St. Georgen.