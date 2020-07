von Cornelia Putschbach

Die großzügige Terrasse des Unterkirnacher Sportlertreffs bot am Samstagnachmittag die coronakonforme Umgebung für die Hauptversammlung der Kegelfreunde. Unter den großen Sonnenschirmen hatten sich die Mitglieder versammelt, um auf die durch den Saisonabbruch zwei Spieltage vor Schluss abrupt beendete Spielzeit zurück zu schauen.

Anke Faude überragend

Sportlich können die Kegelfreunde in Spielgemeinschaft mit Komet Villingen ein positives Fazit ziehen. Die Frauen schlossen in der Verbandsliga mit einem guten sechsten Platz ab. Über die gesamte Saison lieferte Anke Faude überragende Ergebnisse. Im Herbst, bei einer dann hoffentlich wieder regulär verlaufenden Saison, bekommt es die Mannschaft in der Verbandsliga aufgrund einer neuen Ligastruktur mit drei Absteigern aus der zweiten Bundesliga zu tun, was eine besondere Herausforderung darstellen wird.

Gute Entscheidung

Ebenfalls erfolgreich agierte die gemischte Mannschaft in der Bezirksklasse B. Der dritte Tabellenplatz war der Lohn. Die Entscheidung, eine gemischte Mannschaft anstelle einer zweiten Frauenmannschaft zu melden, habe zu einer „recht entspannten Personalsituation speziell bei den Frauen geführt“, konnte die neue Frauenwartin Simone Oswald berichten.

Hoffen auf den Durchmarsch

Ihren ungefährdeten Meistertitel feierten die mit drei Neuzugängen und einem Rückkehrer verstärkten Männer mit dem Aufstieg in die Bezirksliga A. Besonders Johann Krieger überzeugte in dieser Mannschaft mit beachtlichen 744 Holz. „Wenn wir so weiterspielen, sind die Türen weit auf“, hofft Vorsitzender Leonardo Castiello auf einen Durchmarsch in die Landesliga.

Schlossbergstüble: Zukunft gesichert

Abseits der Kegelbahnen bringen sich die Kegelfreunde an vielerlei Punkten wie beispielsweise beim Dorfjubiläum in das Dorfgeschehen ein. Erstmals war man auch beim Weihnachtsmarkt vertreten. Die Wiederverpachtung des Schlossbergstüble und damit seine Wiedereröffnung bewerten die Kegelfreunde als sehr positiv. Die Weisheit „Aller guten Dinge sind drei“ machte sich Vorsitzender Leonardo Castiello in diesem Zusammenhang zu eigen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Pächter Klaus Maier.

Sie wurden gewählt

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft galt es Brunhilde Beha-Haage, Ingard Döring für 20 Jahre passive Mitgliedschaft und Manfred Spormann für 40 Jahre passive Mitgliedschaft zu ehren. Bei den Wahlen wurde Armin Oswald zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und Kassierer Michael Lösle im Amt bestätigt. Frauenwartin ist jetzt Simone Oswald. Zur Stellvertreterin wurde Brunhilde Bea-Haage gewählt. Sportwart ist Peter Albiker und sein Stellvertreter ist Rainer Burkard.