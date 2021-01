von Cornelia Putschbach

Bürgermeister Andreas Braun wird in Unterkirnach für eine zweite Amtszeit kandidieren. Das teilte er am Dienstagabend offiziell am Ende der Sitzung des Gemeinderates in der Schlossberghalle mit.

„Unterkirnach ist unsere neue Heimat geworden. Wir haben uns hier gut eingelebt, auch meine Frau hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten super integriert. Mittlerweile zeichnet sie ehrenamtlich für die katholische Bücherei verantwortlich und ist bei den Landfrauen aktiv. Ich bewerbe mich für eine zweite Amtszeit“, lauten die entscheidenden Sätze seiner Bewerbungsankündigung.

Bürgermeisterwahl Andreas Braun wurde in Unterkirnach im Oktober 2013 zum ersten Mal als Bürgermeister gewählt. Die Amtszeit eines Bürgermeisters beträgt in Baden-Württemberg acht Jahre. Der nächste Wahltermin wird im Herbst dieses Jahres, eventuell parallel zu der am 26. September erfolgenden Bundestagswahl, stattfinden.

Zu Beginn seiner kurzen Ansprache blickte Andreas Braun auch anlässlich des zuvor in der Sitzung beschlossenen Haushaltsplans auf die kommenden Monate. „Wir haben wieder etliche Projekte begonnen, abgeschlossen und wieder zahlreiche Baugrundstücke veräußert. Die Kollegen in der Verwaltung haben trotz der teilweise widrigen Umstände wieder richtig viel geleistet und so zum Erfolg im zurückliegenden Jahr beigetragen“, so Braun.

Optimistischer Start in neue Jahr

„Der Start in das Jahr 2021 war daher sehr zuversichtlich und wir sind bereits mittendrin bei der Herausforderung der vor uns liegenden Projekte und Herausforderungen“, so Braun. „Mit Beschluss des Haushaltsplans haben wir zusätzlich die Weichen für die kommenden Jahre und den damit verbundenen Projekten gestellt“, sagte der Bürgermeister. Beispielhaft führte er dann den Teilumbau der Roggenbachschule für den Kindergarten oder auch die Teilsanierung der Sporthalle und den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes an.

2013 ein Traumergebnis schon im ersten Wahlgang

Im Oktober 2013 war der aus der Schwarzwaldgemeinde Althengstett stammende Andreas Braun zum ersten Mal als Bürgermeister von Unterkirnach gewählt worden. Mit 81,7 Prozent der Stimmen erreichte er im ersten Wahlgang ein Traumergebnis. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 59,5 Prozent. Andreas Braun konnte sich gegen fünf Mitbewerber durchsetzen und wurde damit Amtsnachfolger seines nicht mehr kandidierenden Vorgängers Gerold Löffler. Sein Amt trat der damals neu gewählte Bürgermeister dann bereits am 1. Dezember 2013 an. Zuvor war der Feinwerkmechanikermeister als Bereichsleiter beim Unternehmen Dürr Optronik tätig.

Glasfaser-Ausbau und neue Wohnbauflächen

In Unterkirnach hat Andreas Braun als Bürgermeister eine bewegte erste Amtszeit erlebt. Diese ist geprägt unter anderen vom Erhalt des Lebensmittelmarktes, Beginn des Ausbaus des Glasfasernetzes in den Außenbezirken, von der Ausweisung neuer Wohnbauflächen am Sommerberg und der anstehenden Übertragung des Hallenbadbetriebs auf den Förderverein und dessen Betreibergesellschaft.

Manche Tiefschläge

Aber auch Tiefschläge musste Andreas Braun einstecken. So fällt die Entscheidung des Weggangs der Firma Wahl ebenso in seine Amtszeit wie das erfolglose Bemühen um die Ansiedlung des Jufa-Hotels und zuletzt die Niederlage im Bürgerentscheid um ein Minihausprojekt im Ackerloch.

Horst Belz von der Liste „Wir für Unterkirnach“ sagt: „Ich habe erwartet, dass Andreas Braun nochmals kandidiert. Die Liste ,Wir für Unterkirnach‘ macht sich keine Gedanken über einen eigenen Kandidaten. In Unterkirnach ist es gute Tradition, dass sich die Gruppierungen aus der Bürgermeisterwahl heraushalten. Ich denke deshalb nicht, dass wir uns dieses Mal anders positionieren sollten.“ Bild: Cornelia Putschbach

Für die Fraktionsvertreter aus dem Gemeinderat kommt die erneute Kandidatur von Andreas Braun nicht überraschend. So sagt Horst Belz: „Ich habe erwartet, dass Andreas Braun nochmals kandidiert. Die Liste ,Wir für Unterkirnach‚ macht sich keine Gedanken über einen eigenen Kandidaten. In Unterkirnach ist es gute Tradition, dass sich die Gruppierungen aus der Bürgermeisterwahl heraushalten. Ich denke deshalb nicht, dass wir uns dieses Mal anders positionieren sollten.“