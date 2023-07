Keine rosigen Zeiten kommen aktuell auf die Gemeinde Unterkirnach zu. In seinem Halbjahresbericht stellte Stadtkämmerer Bastian Pfliegensdörfer die aktuellen Zahlen vor und es stehen viele, oft sechsstellige Einzelposten zur Finanzierung an.

Zwar hatte der Kämmerer bei der Gewerbesteuer auf der Einnahmenseite auch positive Zahlen zu vermelden – zusätzliche 204.000 Euro wurden in die Haushaltskasse gespült. Aber das sei hauptsächlich ein Effekt aus dem Jahre 2020. Dafür musste man eine Verringerung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 31.400 Euro akzeptieren. Eine Verbesserung des Finanzhaushalts um 118.000 Euro erwartet Pfliegensdörfer jetzt aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für 2022. Eine Hoffnung, zusätzliche Mittel in Höhe von knapp 680.000 Euro zu generieren, ergibt sich aus Einnahmen, die aus Grundstücksverkäufen der Gemeinde kommen sollen.

Auf die Frage, was denn passiert, wenn keine Grundstücke verkauft werden können, antwortete Bürgermeister Braun, dass man da nicht um den heißen Brei herumreden müsse: „Dann müssen wir sparen und größere Ausgaben sind dann nicht möglich“.

Das sieht Susanne Ciampa genauso. Die Gemeinderätin kritisierte, dass man die jetzt diskutierten Zahlen und Daten des Kämmerers immer zu spät erhalte. „Da bleibt wenig Zeit, sich damit im Vorfeld der Sitzungen auseinanderzusetzen“, so Ciampa, die selbst Unternehmerin ist und unternehmerisches Verhalten auch vom Kämmerer erwartet. „Als Unternehmerin gebe ich einfach nicht mehr Geld aus als ich habe – und das erwarte ich auch von Ihnen“, so die Gemeinderätin an die Adresse des Kämmerers.

Zu den großen, 2024 zur Finanzierung anstehenden Posten, gehört auch die Sanierung der Roggenbachschule, hier müsse man trotz eines Zuschusses mit einem Eigenanteil der Gemeinde von etwa drei Millionen Euro rechnen. Auf die Frage von Michael Klafki, ob „wir uns die insgesamt sechs Millionen teure Sanierung der Roggenbachschule denn leisten können“, antwortete Bürgermeister Braun, dass man das über Kredite finanzieren müsse. Noch aber sei die Schulsanierung weit weg, meinte Braun, man müsse sich bei der Finanzplanung am wirklich dringenden Bedarf orientieren. Aber auch Steuererhöhungen schließe er ab 2024 nicht aus, so Braun.

Mit Blick auf geplante Anschaffungen für die Feuerwehr und die Sanierung oder den Neubau des Gerätehauses kam der Vorschlag aus dem Gemeinderat, dass man kreisweit auch mit anderen Gemeinden über das Thema Freiwillige Feuerwehr sprechen müsse. Horst Welz meinte zu dem Thema, dass viele Feuerwehren zwar über nötige Geräte verfügen würden, dass aber oft kein Personal für die Bedienung zur Verfügung stehe. Ebenso hat der Gemeinderat in der nächsten Sitzung eine Entscheidung über die Sanierung der Kläranlage oder den Anschluss der Abwasserentsorgung an die Villinger Anlage zu entscheiden. Zumindest wird man hierbei nicht über die Kosten reden müssen, denn die schlagen in jeder der beiden Varianten mit etwa 2,4 Millionen Euro zu Buche.