von Cornelia Putschbach

Der Gemeinderat von Unterkirnach hat eine Änderung der Kurtaxesatzung der Gemeinde Unterkirnach beschlossen. Die Änderung umfasst im Wesentlichen die Regelungen zur Gästekarte im Zusammenhang mit der Einführung der DreiWelten-Card, einer Gästekarte der Region Schwarzwald, Rheinfall und Bodensee.

Fast alle Vorschläge von Gastgebern aufgenommen

Dem Beschluss des Gemeinderates voraus ging in Unterkirnach eine Gastgeberversammlung. Die Vorschläge dieser Versammlung seien mit einer Ausnahme in die jetzt beschlossene Kurtaxesatzung übernommen worden, so Bürgermeister Andreas Braun.

Sechs Gastgeber sind bislang dabei

Im April wird die neue DreiWelten-Card eingeführt. In Unterkirnach beteiligen sich bisher sechs Gastgeber an dieser Karte. Für diese Gäste sind durch den Erhalt der Karte die Nutzung des Hallenbades und der Spielscheune weiterhin frei. Für Gäste, deren Gastgeber nicht an der Karte teilnehmen, ist bis Ende Juni übergangsweise geregelt, dass die Leistungen der bisherigen Gästekarte in Kooperation mit dem Ferienland uneingeschränkt gelten.

Unterkirnach Unterkirnach will touristisch alles auf eine Karte setzen Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Unterkirnacher Gastgeber, die sich nicht an der DreiWelten-Card beteiligen, ab Juli die Möglichkeit erhalten, bei der Gemeindeverwaltung für ihre Gäste rabattierte Eintrittskarten für die Spielscheune zu erwerben. Der Rabatt in Höhe von 25 Prozent pro Eintrittskarte ist unabhängig von der Höhe des jeweiligen Spielscheuneneintritts. Eine Regelung zum Hallenbad Aqualino wurde für diese Gastgeber in Absprache mit dessen Förderverein noch nicht getroffen. Wenn die Bäder wieder für alle öffnen dürfen, werde man die Möglichkeit der Ermäßigung klären, berichtete Andreas Braun.

Höhere Vergünstigung abgelehnt

Eine Gastgeberin hatte für diejenigen Gastbetriebe, die sich nicht an der Drei Welten-Card beteiligen, eine höhere Vergünstigung für die Spielscheune gefordert. Dem wollten die weit überwiegende Mehrheit der Gastgeber sowie auch Gemeindeverwaltung und Gemeinderat nicht nachkommen. „Wenn wir touristisch weiterkommen wollen, müssen wir den Mut aufbringen, jetzt bei der DreiWelten-Card mitzumachen“, betont Bürgermeister Andreas Braun.

Unabhängig von der Einführung der Gästekarte wird in der Kurtaxesatzung außerdem der Konusanteil in der Kurtaxe auf netto 42 Cent von derzeit 36 Cent netto angepasst. Der Konusanteil wird ab dem sechsten Lebensjahr fällig.

Mit dem jetzigen Beschluss ändert die Gemeinde Unterkirnach auch ihre Kurtaxe für Kinder, die das 15. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, von 95 Cent auf einen Euro pro Nacht. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind jetzt von der Kurtaxe befreit. Bislang waren dies Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Die Ermäßigung galt dann bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr.