Die Feuerwehr muss zu einem Löscheinsatz am Donnerstagvormittag, 20. Juli, im Abendgrundweg in Unterkirnach anrücken. Der Grund: Aus noch ungeklärter Ursache ist dort gegen 11.30 Uhr eine Trafostation in Brand geraten.

Rauch quillt aus Gebäude

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Villingen quillt dichter und beißender Rauch aus den Lüftungsschlitzen des Trafohäuschens. Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses werden vorsorglich gebeten, die Fenster zu schließen.

Erst muss Strom abgestellt werden

Die Einsatzkräfte vor Ort können den Brand allerdings nicht sofort löschen, sondern müssen zunächst das Eintreffen eines regionalen Energieversorgers abwarten, der den Strom abschaltet.

Mönchweiler Pilot kommt bei Flugzeugabsturz in Mönchweiler ums Leben Das könnte Sie auch interessieren

Erst als die Stromzufuhr gekappt ist, kann die Feuerwehr Unterkirnach, die den Einsatz zwischenzeitlich von den Villinger Kollegen übernommen hat, mit den Löscharbeiten beginnen.

Erst nachdem der Energieversorger den Strom abgeschaltet hat, kann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen. | Bild: Sprich, Roland

Da es sich bei der Trafostation um die Stromversorgung für ein Baugeschäft handelt, drohte der Bevölkerung von Unterkirnach durch den Brand an der Trafostation kein Stromausfall.

Ursache noch unklar

Beim Öffnen der abgelöschten Trafostation wird sichtbar, dass das Feuer nahezu die komplette Elektrik zerstört hat. Der Mitarbeiter des Energieversorgers versucht umgehend, eine Notversorgung für das Baugeschäft wieder herzustellen.

Das Feuer hat das Innenleben der Trafostation weitgehend zerstört. | Bild: Sprich, Roland

Zur Ursache, die zu dem Brand führte, gibt es derzeit keine Informationen.