Ihr Debüt in der Landesliga krönten die Tauziehfreunde aus Unterkirnach mit einem beeindruckenden dritten Platz. Vor toller Kulisse auf dem Schauinsland begann das Tauziehfest in Horben mit der Deutschen Meisterschaft in der Klasse 600 Kilogramm. Darauffolgend stand die Landesligaentscheidung in der Gewichtsklasse 680 Kilogramm an.

Mit acht Tauziehern, Alexander Stoppel, Harry Schicklang, Daniel Winterhalter, Andreas Schramm, Jan Sunderer, Hannes Vögele, Hanna Bächle, Max Fleig und Coach Horst Schicklang sowie technischer Unterstützung von Harry Wulff wurde die Gewichtsvorgabe mit 662,6 Kilogramm eingehalten, sodass der Wettkampf gegen die acht weiteren Mannschaften aus Südbaden starten konnte.

Die TZF Unterkirnach musste sich beim Turnierstart zunächst gegen die TZF Dietenbach deutlich geschlagen geben. Gegen den TZC Simonswald I konnten aber bereits die ersten Punkte durch zwei wichtige Siegeszüge eingefahren werden. Trotz einer folgenden Niederlage gegen den TZC Neuried gewann die Mannschaft an Sicherheit, kam immer besser mit den Bodenverhältnissen und der Einschätzung der anderen Teams zurecht und erarbeitete sich somit gegen die Tauziehvereine aus Horben, Simonswald und Wieden verdiente und hart erkämpfte Etappensiege. Mit dem letzten Zug in der Gruppenphase gegen den TZC Wieden war die Überraschung mit dem Einzug in die Finalrunde der besten vier Mannschaften dann perfekt. Ein harter und kräftezehrender Kampf um Platz drei wurde erneut mit dem TZC Neuried ausgefochten. Diesmal in beiden Zügen mit dem besseren Ende für die Tauziehfreunde aus Unterkirnach. Den ersten Platz belegte zum Schluss die TZFr Dietenbach gegen Siegelau. So hat die Unterkirnacher Mannschaft eisernen Siegeswillen gezeigt und möchte in Denzlingen die erreichte Platzierung unbedingt verteidigen.