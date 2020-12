Unterkirnach Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

SÜDKURIER vor Ort, Teil zwei: Minihaus-Gegner bei Austausch auf dem Mühlenplatz in der Mehrzahl

Am Freitag hat der SÜDKURIER in Unterkirnach die Bürger zu dem geplanten Minihaus-Projekt im Gewann Ackerloch befragt. Einige Stimmen wurden bereits veröffentlicht. Hier lesen Sie weitere Meinungen. Die Kritiker sind bei der Redaktion vor Ort in der Mehrheit.