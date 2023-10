Die Energie-Gesellschaft Unterkirnach (EGU) wird ihren Geschäftsbereich Stromvertrieb zum Jahresende einstellen. Die Kunden sollen zur EGT Energievertrieb GmbH wechseln. Die EGU selbst wird aber weiter fortbestehen und das Eigentum am Stromnetz sowie der Wasserkraftanlage an der Kirnach und des zur Sanierung anstehenden Blockheizkraftwerks in der Schlossberghalle behalten.

Die Zusammenarbeit zwischen der EGU und der Triberger EGT ist allerdings nicht neu. Seit geraumer Zeit erbringt die EGT für die EGU nämlich sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Stromvertrieb, also von der Beschaffung des Stroms an den Großhandelsmärkten über die Abrechnung mit den Kunden bis hin zum Kundenservice. Ein eigenes Personal hatte die EGU seit jeher nicht. Die Gemeinde Unterkirnach und die EGT besitzen jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile der EGU.

Investitionen nötig

Jetzt allerdings hätte die EGU erheblich in ihre Technologie zur Datenverarbeitung investieren müssen. Zudem seien, so Andreas Braun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Doppelfunktion als Bürgermeister und Geschäftsführer der EGU, die Gewinne aus dem Stromvertrieb immer weiter zurückgegangen. Schon in den vergangenen Jahren sei die EGU deshalb durch die Gemeinde subventioniert worden. Die aktuellen Vertragsverhältnisse werden durch die EGT ab Jahresbeginn nahtlos zu den gleichen Konditionen weitergeführt, so ein Informationsschreiben, das die Kunden jetzt erreichte. Sollten diese das nicht wollen, bleibt die Nutzung einer achtwöchigen Widerspruchsfrist. „Für uns wächst jetzt zusammen, was zusammengehört. Wir sind sicher, dass wir durch diese Entscheidung Leistungsfähigkeit und Servicequalität für die Kunden weiter steigen können“, lassen die EGU, vertreten durch die Geschäftsführer Andreas Braun und Johannes Müller, und die EGT, vertreten durch Geschäftsführer Andreas Clor und Prokurist Jens Buchholz, ihre Kunden in dem Rundschreiben wissen.

Doch warum behält die EGU das Eigentum am Stromnetz, wenn sie selbst gar keinen Strom mehr vertreibt?

Die EGT habe grundsätzlich ein Anrecht darauf, gegen entsprechende Vergütung und unter Berücksichtigung der Gesellschaftsanteile das Stromnetz zu erwerben, erklärte Andreas Braun in der Sitzung des Gemeinderates. Man habe sich bewusst für das Pachtmodell entschieden. Der Konzessionsvertrag besteht seit 2016 und wurde zu Beginn dieses Jahres verlängert. Das Pachtmodell bietet für die Gemeinde Unterkirnach gewisse Risiken. So wären beispielsweise enorme Investitionen notwendig, falls das Stromnetz ausgebaut werden müsste. Doch aktuell ist im Energiemarkt viel im Wandel. Die Gemeinde Unterkirnach stelle sich aber „der Verantwortung, bei der Netzgestaltung im Boot zu bleiben“, so Andreas Braun. Vor allem die neu gegründete Unterkirnach Energiegenossenschaft brachte jüngst für die Zukunft eine Nutzung des Netzes beispielsweise für Solarstrom ins Spiel. Umgekehrt habe aber auch die EGU keinerlei Interesse daran, ihre 50 Prozent Gesellschaftsanteile zu verkaufen, verdeutliche Andreas Braun auf die Frage einer Bürgerin in der Sitzung. Ganz abgesehen davon würde sich in diesem Zusammenhang aber auch die Frage der Leistungsfähigkeit der Gemeinde stellen.