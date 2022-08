von Cornelia Putschbach

Tolle Stimmung, schöner Festplatz und zwei Vereine, die sich auf eine ideale Art und Weise zusammengefunden haben: Die Kieschtockzunft Unterkirnach lud erstmals auf der Unterkirnacher Festwiese statt im Stockwald zu ihrem zweitägigen Sommerfest. Die Tauziehfreunde Wadenkrampf schlossen sich mit einem Grümpelturnier an.

Maximilian und Hadi (von links) haben bei Sommerfest der Kieschtockzunft Unterkirnach Spaß auf der Rollenrutsche. | Bild: Cornelia Putschbach

Mit viel Aufwand und einigem Einsatz verwandelte die Zunft die Wiese am Unterkirnacher Ortsrand in den Tagen zuvor in einen traditionellen Festplatz.

Zwei Schläge braucht es bis Bürgermeister Andreas Braun zum Festauftakt das Fass angestochen hat. | Bild: Cornelia Putschbach

Zelt, Fassanstich und Ausschank sind bei Sommerfesten obligatorisch. Ergänzt wurde dies in Unterkirnach mit Klassikern.

Wer kraftvoll genug zuschlägt lässt – so wie hier Daniel Weißer – die Glocke beim Hau den Lukas erklingen. | Bild: Cornelia Putschbach

Beim Hau den Lukas konnte man Stärke beweisen. Beim Handwerkertriathlon, bestehend aus Holzsägen, Nägel einschlagen und dann auch dem Stürzen einer Halben Bier war eher Ausdauer gefragt. Für die jüngsten Gäste waren fraglos die Rollenrutsche, der große Sandkasten und das Kinderschminken die Hauptattraktionen.

Marius Raab (vorne von links), Kevin Werner und Marcel Emminger versuchen sich beim Holzsägen als einem Teil des Handwerkertriathlons beim Sommerfest der Unterkirnacher Kieschtockzunft. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Auch musikalisch war einiges geboten. Am Samstagabend sorgte DJ Lutze für Stimmung im Festzelt, am Sonntagnachmittag war es das Duo Siggi und Bob.

So sieht es aus, wenn die Fachleute zum Tau greifen. Das Wettkampfteam der Tauziehfreunde Wadenkrampf zieht beim Grümpelturnier in Unterkirnach außer Konkurrenz mit. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Als Zuschauermagnet erwies sich das Grümpelturnier der Tauziehfreunde Wadenkrampf am Samstagabend. Schon von weit her hörte man die Anfeuerungsrufe bei diesem Hobbyturnier. Elf Mannschaften nahmen – gelockt von tollen Preisen für die Bestplatzierten – teil.

Bei der Siegerehrung des Grümpelturniers der Tauzieher wird jeder Platz bejubelt. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Zudem griff das Wettkampfteam der Tauziehfreunde Wadenkrampf außer Konkurrenz zum Seil. Dabei waren ebenso erfahrene Hobbyteams wie echte Laien. Alle gemeinsam waren mit viel Spaß bei der Sache.

Fraglos die Sieger der Herzen und die Gruppe mit den meisten Fans: die Frauengruppe d‘Häggele beim Grümpelturnier der Tauziehfreunde Wadenkrampf. | Bild: Cornelia Putschbach

Zum Publikumsliebling entwickelte sich schnell das das einzige Frauenteam im Wettbewerb. D‘ Häggele hatten in den vergangenen Wochen fleißig trainiert. Und so gelang es ihnen am Samstag gleich mehrfach, Männerteams über die wichtige Markierung am Boden zu ziehen.

Auch für den längsten Zug des Turniers mit zwei Minuten zeichneten sie verantwortlich. Die Vorrunde konnten sie auf Platz drei ihrer Gruppe abschließen. Erst bei den Platzierungsduellen verließ die Frauen etwas die Kraft.

Die drei Mannschaften Hobbyzieher Winden (Bildmitte), KSV Tennenbronn (links) und Kienzler Vöhrenbach (rechts) haben es beim Grümpelturnier der Tauzieher aufs Treppchen geschafft. Entsprechend groß ist der Jubel. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Zum zweiten Mal wurde das Grümpelturnier der Tauzieher jetzt in Unterkirnach ausgetragen. Die Teilnehmerzahl konnte bereits bei dieser zweiten Auflage deutlich gesteigert werden. Im kommenden Jahr soll das Turniergeschehen weiter aufgewertet werden, freut sich Jürgen Weißer, der Chef der Tauzieher. Dann werden die Tauziehfreunde Wadenkrampf in der Landesliga antreten. Auf das Grümpelturnier am Festsamstag wird dann am Sonntag ein Turniertag der Landesliga folgen.

Sie haben beim Grümpelturnier als Turnierleitung alles im Griff: Sebastian Haas (von links), Pia Rudholzner und Horst Schicklang. Bild: Cornelia Putschbach | Bild: Cornelia Putschbach

Bereits jetzt waren beim Turnier natürlich ganz viele Helfer nötig. Sie bauten den Wettkampfplatz auf und ab, waren wie Horst Schicklang, Pia Rudholzner und Sebastian Haas als Turnierleitung oder wie Jürgen Weißer, Andreas Koch, Rainer Sunderer und Matthias Stockburger als Kampfrichter bei einem der 74 bis zum Einbruch der Dunkelheit an diesem Tag ausgetragenen Duellen im Einsatz.