von Cornelia Putschbach

Ein symbolischer Schlüssel aus Hefeteig wechselte am Freitag den Besitzer – Vom bisherigen Eigentümer des Unterkirnacher Stadthofs, Josef Hug zum neuen Eigentümer Hartmut Benzing. Bürgermeister Andreas Braun spendierte den Schlüssel als Zeichen des Danks für das ausgesprochen langjährige Engagement von Gastwirt Josef Hug und ebenso von Hartmut Benzing als Investor der neuen Seniorenwohnanlage, die im Stadthof entsteht.

Er habe gleichermaßen Respekt vor der Lebensleistung von Josef Hug wie vor dem Mut von Harmut in der jetzigen Zeit ein solch großes Projekt in Angriff zu nehmen, sagte Andreas Braun. Hartmut Benzing nahm den Schlüssel gerne entgegen, wünschte Josef Hug alles Gute im verdienten Ruhestand und versprach: „Wir wollen unsere Pläne hier umsetzen und bald wieder Leben in den Stadthof bekommen.“

Am 6. Juli wird der Bauantrag für die Seniorenwohnanlage dem Gemeinderat vorgelegt. Dann nimmt das Projekt voraussichtlich eine weitere Hürde.