Sowohl beim Wettkampf der Landesligamannschaft als auch beim Turnier der Hobbymannschaften erkämpften sich die Unterkirnacher Tauzieher in Kirchzarten-Dietenbach gute Platzierungen.

Erneut standen sich in der Landesliga neun Mannschaften in der Gewichtsklasse 680 Kilogramm gegenüber. Der Turniertag begann für die Tauziehfreunde aus Unterkirnach zunächst sehr gut. Unter anderem gelang der Gewinn beider Züge gegen den aktuellen Zweitplatzierten aus Siegelau. Im weiteren Verlauf zeigte die Bodenbeschaffenheit der Wettkampfwiese jedoch eine tendenzielle Gewinnerseite auf. Durch kräftemäßig sehr ausgeglichene Mannschaften kam es so zu zahlreichen Punkteteilungen. Gegen beide gut aufgestellten Teams aus Dietenbach unterlag man technisch als auch kräftemäßig.

Die Tauziehfreunde aus Unterkirnach konnten in einem sehr engen Tabellenmittelfeld den Einzug in die Finalrunde aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Es blieb diesmal der Platzierungskampf. Im Entscheidungszug gegen den TCZ Wieden zeigten die Unterkirnacher erneut den unbedingten Siegeswillen und eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung, sodass sie das Turnier mit einem hart erkämpften fünften Platz beendeten. In der Gesamttabelle steht das Team damit weiterhin auf dem dritten Rang.

Auch die Hobby-Mannschaft der Unterkirnacher Tauzieher, die Tauziehfreunde Wadenkrampf, waren in Dietenbach im Einsatz. Sibylle Daub, Linus Richter, Stefan Furtwängler, Lukas Link, Martin Fehrenbach, Oliver Krieg, Fabian Götz und Jürgen Weißer zeigten sich beim Grümpelturnier im Rahmen des Tauziehfestes von einer starken Seite und erreichten Platz sechs von zwölf teilnehmenden Teams.

Am Wochenende 5. und 6. August steht für die Unterkirnacher das heimische Tauziehfest auf der Festwiese mit eröffnender Bus-Pulling-Wette, anschließendem Grümpelturnier sowie Landesliga-Wettkampf und tollem Rahmenprogramm an.