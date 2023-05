Rollenrutschen, Kletteranlagen, Trampolin, riesiges Bällebad, der Western Saloon, der Fußballplatz oder das riesige Außengelände: Die durch die Gemeinde Unterkirnach betriebene Spielscheune ist ein echtes Kinderparadies. Jetzt wird sie 22 Jahre alt und das ist für die Gemeinde ein Grund zu feiern. Eine ganze Generation Kinder konnte hier schließlich schon spielen, toben und Spaß haben.

Tolles Kinderprogramm – damals wie heute

Fast auf den Tag genau vor 22 Jahren wurde die Spielscheune eingeweiht. Unter Siegfried Baumann als Bürgermeister wurde 1999 der Bauantrag gestellt. Architekt Dietmar Helmstädter plante die Spielscheune. Rolf Weißer war für die Statik zuständig. Die Idee, für Einheimische und Urlauber vor allem an Schlechtwettertagen ein tolles Kinderprogramm zu bieten, ist heute wie damals aktuell.

Geburtstagsfeier Am 20. Mai wird in der Spielscheune in Unterkirnach von 12 bis 22.22 Uhr gefeiert. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Als besonderes Programm warten ein großes interaktives Spielgerät, Kinderschminken mit Glitzertattoos, Kasperletheater, Stockbrotgrillen im Außenbereich, ab 19 Uhr eine Minidisco und weitere Überraschungen auf die Besucher. FC-Jugend, der Kindergarten Arche Noah und die Schule sowie das Schlossbergstüble bewirten die Besucher. Informationen zur Spielscheune, zu ihren Öffnungszeiten und den Eintrittspreisen gibt es auf deren Internetseite unter www.spielscheune-unterkirnach.de.

Anfänglich war geplant, die Spielscheune wie einen Spielplatz ohne eigenes Personal betreiben zu können. Doch bald zeigte sich, dass sich dies nicht umsetzen ließ. Leiterinnen waren Sandra Peter, Noreen Neißner und seit 2015 Petra Vaas. Neun Mitarbeiter sind derzeit, inklusiv Reinigungskräften, für die Spielscheune angestellt.

Gerade werden Spielgeräte gebohnert

Aktuell ist die Einrichtung, wie jährlich üblich, bis zum 11. Mai zur Großreinigung und für Wartungsarbeiten geschlossen. „Das ist uns wichtig“, sagt Petra Vaas, „da wird alles geputzt und sogar jeder Ball aus dem Bällebad desinfiziert. Neben dem Wasserweg ist die Spielscheune das Aushängeschild der Gemeinde für Familien. Deshalb wird sie regelmäßig auf Vordermann gebracht.

Schwarzwald-Baar Einfach mal raus: Sechs Ausflugtipps für Familien mit Kindern Das könnte Sie auch interessieren

Über die Jahre konnte das Angebot der Spielscheune stark ausgebaut werden. Großer Renner sind beispielsweise die hier gefeierten Kindergeburtstage. Mehrere spezielle Themenbereiche von der Feuerwehr, über ein Gespensterschloss oder den Weltraum laden zum Feiern ein. Wöchentlich gibt es wechselnde Workshops für die Besucher.

Im Jahr 2004 werden im Außenbereich der Spielscheune aus unbehauenen Baustämmen Tisch und Bänke zusammengezimmert. Im Hintergrund ein früheres Klettergerüst mit Außenrutsche. | Bild: Cornelia Putschbach

Rund 30.000 Besucher zog die Spielscheune vor der Pandemie jährlich an. Leiterin Petra Vaas und ihr Team sind auf einem sehr guten Weg, diese Zahlen auch jetzt wieder zu erreichen. Bis 300 Kinder tollen an manchen Tagen durch die Spielbereiche. Die Eintrittspreise, die die Gemeinde Unterkirnach verlangt sind dabei moderat. Unterkirnacher Familien profitieren gar von einer Jahreskarte zum Preis von nur 55 Euro.

Bei der Drei-Welten-Card, der Tourismuskarte der Region, zählt die Spielscheune aus gutem Grund zu den top zehn von weit über 100 Angeboten. Kindergärten und Schulen kommen gerne für besondere Unternehmungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten in die Spielscheune und auch das Unterkirnacher Ferienkarussell, die Schulferienbetreuung des Fördervereins der Roggenbachschule, sowie eine Krabbelgruppe findet hier statt.

Aus dem Team der Spielscheune in Unterkirnach haben im Februar 2022 Carina Lehnen (von links), Petra Vaas, Karin Weißer, Kerstin Kratt und Kathrin Saidani in der mit dem Motto Feuerwehr gestalteten Geburtstagsecke Platz genommen. | Bild: Cornelia Putschbach

Über die Jahre hat sich die Spielscheune mit ihren 1000 Quadratmetern Spielfläche im Inneren und weiteren knapp 1500 Quadratmetern Außenfläche immer wieder verändert.

Man wolle für die Kinder ein zeitgemäßes und immer attraktives Angebot bieten, sagt Petra Vaas. Sehr unterstützt wird das Spielscheunenteam bei der Umsetzung seiner Ideen durch den Unterkirnacher Werkhof.

Turm als sichtbares Symbol

Aus dem Aktionstreff im Untergeschoss mit Halfpipe und später Kletterwand, wurde mittlerweile „Tannis Spaceworld“. Hier wartet, mit tollen Graffitis zum Thema Weltraum versehen, ein riesiges Klettergerüst, eine Trampolinanlage und auch ein kleiner Kunstrasenplatz auf die Besucher.

Vom Kleinkindalter bis zum jungen Teenager fühlen sich die Besucher in der Spielscheune wohl, berichtet Petra Vaas.

Aus dem früheren Spielcafé im Mittelgeschoss, dem einzig nicht barrierefrei zugänglichen Bereich, wurde zunächst ein Jugendclub und jetzt der Westernsaloon.

Im Obergeschoss sind seit 2005 unter anderem ein Kleinkinderbereich und seit 2011 ein Niederseilgarten zuhause.

Im Obergeschoss der Spielscheune könne Kinder im Kletternetz, auf der Rollenrutsche und dem Niederseilgarten Spaß haben. | Bild: Cornelia Putschbach

Ober- und Untergeschoss werden unter anderem durch eine große Rollenrutsche, die außen am Gebäude entlangführt, verbunden. Für die Kleineren gibt es eine solche auch im Innenbereich.

Im Außenbereich entstand über die Jahre Tannis Abenteuerland. 2008 wurde ein Weiher mit Floßanlage gebaut. Ein großer Spielturm wurde zum sichtbaren Symbol der Spielscheune.

Heute lenkt der große Rutschenturm im Außenbereich den Blick auf die Spielscheune. Oben auf der Spitze winkt das Unterkirnacher Maskottchen Tanni in die Runde. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Spielscheune ist aber bei all dem mittlerweile noch viel mehr als ein riesiger Spielplatz, auf dem die Besucher Kind sein dürfen und sich austoben können. „Sie ist ein Ort der Begegnung, der Unbekümmertheit, des Spaßes und der Freunde“, wie Bürgermeister Andreas Braun mit einigem Stolz auf die Einrichtung sagt. Für die Eltern ist sie Treffpunkt und Ort des Austausches.

Das 22-jährige Bestehen dieser besonderen Einrichtung möchte man in Unterkirnach am 20. Mai zusammen mit vielen großen und kleinen Besuchern feiern. 22 Jahre, weil zum einen die Pandemie eine frühere Feier nicht zuließ, und weil man in der Spielscheune schon immer die krummen Geburtstage besonders feierte, sagt Petra Vaas mit einem Augenzwinkern.